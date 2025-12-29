Giữa đại ngàn, tiếng sáo trầm bổng như níu chân người, cuốn hút tâm hồn người nghe bởi thứ âm thanh mê hoặc.

Giữa muôn trùng miền đá xám lạnh là nơi chung sống của các dân tộc vùng cao. Được coi là một trong “tứ đại đỉnh đèo”, Mã Pì Lèng với các dãy núi cao hiểm trở. Vẻ đẹp hoang sơ như một “thiên đường đá”. Xa xa dãy núi đá tai mèo xám nhọn lẫn trong mây phủ. Mã Pì Lèng như bức tường thành giữa đại ngàn huyền ảo trong sương khói.

Mã Pì Lèng nơi tưởng như không thể có sự sống, nhưng lại mang sự độc đáo riêng có.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)