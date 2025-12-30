Trong những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã tập trung thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, thể hiện qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và chính sách thiết thực nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, ưu tiên ứng dụng công nghệ số.

Bản biên giới Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu) hiện có hơn 140 hộ dân với 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Từ một bản đặc biệt khó khăn và từng là điểm nóng về tệ nạn ma túy, đến nay Sin Suối Hồ đã “thay da, đổi thịt”, trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên. Để có được như ngày nay, là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính quyền cùng người dân, và sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Để có thể quảng bá rộng rãi và thu hút du khách, bên cạnh việc đầu tư vào cơ sở vật chất, nhiều người trẻ trong bản đã ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động quảng bá bằng cách chụp ảnh, quay dựng các video chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok… từ đó nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng du khách trong và ngoài nước, lượng khách đặt phòng lưu trú và các dịch vụ cũng ngày một tăng lên, tạo ra nguồn thu nhập cao, ổn định cho đồng bào.

Khách du lịch khi đến với Sin Suối Hồ còn có thể sử dụng bản đồ du lịch số được lắp đặt ngay tại trong bản. Qua bản đồ du lịch số, du khách có thể có cái nhìn tổng quát về địa điểm du lịch, bản đồ các điểm đến cũng như thông tin cụ thể của từng điểm, thông tin về các nét văn hoá, phong tục, trang phục đặc trưng của đồng bào cùng nhiều thông tin hữu ích, thú vị khác. Bản đồ du lịch số đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch ảo, hỗ trợ hiệu quả cho du khách.