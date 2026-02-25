Xem video:

Khi ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) đến gần, người dân tại xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai bước vào giai đoạn nước rút, khẩn trương thu hoạch để “chốt đơn” cho vụ nuôi cá lóc sau nhiều tháng chăm sóc.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ sớm, tại nhiều ao cá đã rộn ràng tiếng máy bơm, tiếng người kéo lưới. Dọc các con đường nhỏ trong ấp, xe tải của các thương lái ra vào liên tục để kịp cung ứng cho các chợ đầu mối lớn ở Đồng Nai, TPHCM và các khu vực lân cận.

Theo người dân địa phương, cá lóc cúng vía Thần Tài thường được chọn loại từ 1-1,2kg/con, còn tươi sống để khi nướng giữ được độ ngọt thịt. Vì vậy, nhiều hộ đã chủ động canh thời điểm thả để cá đạt trọng lượng đúng vào dịp mùng 10 tháng Giêng này.

Anh Nguyễn Thanh Nhàn (ngụ ấp Tân Đạt, xã An Viễn) cho biết, với diện tích khoảng 500m2, mỗi hồ cá của gia đình anh có thể thu hoạch khoảng 25 tấn cá lóc vào mùa cao điểm.

Theo anh Nhàn, để đạt sản lượng này, khoảng 6-7 tháng trước, gia đình anh đã bắt đầu thả giống, canh đúng thời điểm để cá đạt trọng lượng chuẩn vào dịp mùng 10 tháng Giêng. Các hồ nuôi đều được thiết kế theo mô hình nuôi cá lóc trải bạt, giúp dễ kiểm soát mực nước, hạn chế thất thoát và thuận tiện xử lý vệ sinh đáy hồ sau mỗi vụ.

“Nuôi cá lóc theo hình thức trải bạt nên phải theo dõi môi trường nước hằng ngày. Thức ăn, nguồn nước và việc phòng bệnh đều phải kiểm soát chặt, nếu sơ suất là thiệt hại lớn”, anh chia sẻ.

Từ sáng sớm, nhân công đã có mặt kéo lưới, gom cá vào một góc hồ rồi nhanh tay phân loại theo kích cỡ. Cá đạt chuẩn được cân ngay tại chỗ, cho vào thùng nhựa lớn trên xe tải của thương lái để kịp giao về các vựa cá và chợ đầu mối trong ngày.

Chị Nguyễn Thị Minh vừa ghi khối lượng cá lóc mỗi lần cân vừa cho biết, cận ngày vía Thần Tài, giá cá lóc tại ao dao động từ 35-40.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng. Tuy nhiên, giá cũng thay đổi theo từng ngày, phụ thuộc vào lượng cung, cầu ngoài thị trường.

“Ngày vía Thần Tài không chỉ là cơ hội tăng thu nhập mà còn là kỳ vọng bán được giá tốt mang lại may mắn cho cả năm, hứa hẹn một vụ nuôi thuận lợi và ổn định”, chị Minh nói.

Cá lóc nuôi theo hình thức trải bạt tại xã An Viễn được nhiều thương lái ưu tiên hơn vì cá đồng đều, ít bùn đất, dễ kiểm soát chất lượng và kích cỡ. Nhờ quản lý tốt môi trường nước, tỷ lệ hao hụt thấp nên nguồn hàng cũng ổn định hơn so với cách nuôi truyền thống.

Anh Tài, một thương lái chuyên thu mua cá lóc tại xã An Viễn cho biết, những lứa cá nuôi trải bạt thường bán “chạy” hơn vì hình thức đẹp, ít trầy xước, đáp ứng tiêu chí chọn cá cúng vía Thần Tài.

Theo anh, nguồn hàng chủ yếu được bỏ sỉ cho các chợ đầu mối ở Đồng Nai và TPHCM, sau đó phân phối lại cho tiểu thương và các điểm chuyên bán cá lóc nướng.

“Dịp này, cá lóc nướng nguyên con bán rất mạnh. Người dân miền Nam thường mua về cúng Thần Tài rồi dùng trong gia đình nên yêu cầu cá phải tươi, kích cỡ đều”, anh Tài chia sẻ.