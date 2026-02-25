Cúng Thần Tài vào ngày mùng 10 tháng Giêng là phong tục truyền thống của người Việt với ý nghĩa cầu xin tài lộc, may mắn và sự thuận lợi trong kinh doanh, buôn bán.

Vào ngày này, các gia đình thường làm mâm cúng Thần Tài để tạ ơn vị thần đã phù hộ suốt một năm qua. Ngoài ra, các gia đình cũng khấn xin "vía" (may mắn) của thần để khởi đầu năm mới hanh thông, phát tài.

Khi thực hiện lễ cúng, gia chủ có thể tham khảo bài văn khấn cúng vía Thần Tài năm 2026 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin dưới đây:

Ảnh minh họa: Loan Trần

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay, ngày… tháng… năm 2026

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)