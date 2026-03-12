Tình huống thoát hiểm khó hiểu của tài xế khiến chiếc SUV bốc cháy

TRUNG QUỐC – Một chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy bên đường, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Do cách xử lý “khó hiểu” của tài xế chiếc SUV đỗ gần đó, phương tiện này nhanh chóng bị lửa lan sang và bốc cháy chỉ trong tích tắc.