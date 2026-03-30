Năm học 2026-2027, TPHCM bước vào mùa tuyển sinh lớp 10 với quy mô lớn chưa từng có sau khi sáp nhập. Theo tính toán, nếu tất cả học sinh lớp 9 đều dự thi, TPHCM sẽ có khoảng 65.000 em không đỗ vào lớp 10 trường công lập. Ngành Giáo dục TPHCM đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ tuyển sinh ít nhất 70%, qua đó giảm số học sinh không vào được công lập xuống còn khoảng 51.000 em.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay được thực hiện theo hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển. Việc xét tuyển thực hiện với một số địa bàn đặc thù xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo. Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2 và 3 để dự thi vào các trường THPT công lập. Việc đăng ký này không áp dụng đối với các trường chuyên.

Tại Hà Nội, học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ. Đây là một điểm mới so với các năm trước, khi thí sinh bị ràng buộc về nguyện vọng đăng ký với khu vực sinh sống. Tuy nhiên, các em không được thay đổi thứ tự nguyện vọng sau khi đăng ký.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu Hà Nội cho học sinh tạm trú thi lớp 10 công lập. Như vậy, thay vì phải có hộ khẩu, con em lao động ngoại tỉnh chỉ cần có tạm trú ở Hà Nội đều có thể thi lớp 10.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Theo ước tính của Sở GD-ĐT, khoảng 88.000 em có suất học THPT công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường nghề; 59.000 em vào trường tư.

Hà Nội hiện có 124 trường THPT công lập. Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ cần thêm ít nhất 91 trường trong giai đoạn 2031-2045 mới đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.