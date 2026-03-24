Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán của Trường THCS Hà Đông năm 2026 gồm 5 câu với thời gian làm bài 120 phút như sau:

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh được tuyển vào các cơ sở giáo dục công lập (trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp). Như vậy, số học sinh được tuyển vào các cơ sở giáo dục tư thục khoảng 59.000 em.

Năm nay, thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội chỉ cần cư trú tại thành phố là đủ điều kiện dự thi, tức là gồm cả thường trú hoặc tạm trú, hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính.

Ngoài ra, Hà Nội cũng bỏ phân chia khu vực tuyển sinh. Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào trường THPT công lập đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của mình. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Học sinh thi vào một trong bốn trường chuyên của Hà Nội sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. So với mọi năm, lịch thi diễn ra sớm khoảng hai tuần.