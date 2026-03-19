Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026 gồm 50 câu với thời gian làm bài 60 phút như sau:

Năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh được tuyển vào các cơ sở giáo dục công lập (trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp). Như vậy, số học sinh được tuyển vào các cơ sở giáo dục tư thục khoảng 59.000 em.

Hiện Hà Nội có 124 trường THPT công lập, trong đó gồm 4 trường chuyên, 117 trường không chuyên và 3 trường tự chủ tài chính.

Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội là trường THPT không thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội quản lý mà trực thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Đây cũng là ngôi trường chuyên “hot” ở Hà Nội với tỷ lệ chọi vào lớp 10 tại đây rất cao.

Năm ngoái, điểm chuẩn cao nhất của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội là 21 điểm, ba khối chuyên Tin (thi bằng Toán), chuyên Ngữ văn và chuyên Tiếng Anh dẫn đầu.

Năm 2026, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội còn tổ chức hai đợt thi thử nữa vào ngày 11-12/4 và 9-10/5 (dự kiến). Lệ phí thi là 600.000 đồng/đợt. Học sinh tại các trường THCS trên toàn quốc có thể đăng ký dự thi.