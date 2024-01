Người chồng qua đời. Chị Hoàng Thị Trang trải qua 13 ngày hôn mê với 70% cơ thể bỏng nặng: mặt, cổ, ngực, tay biến dạng. Tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội), chị nhận ra cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn sau thảm kịch.

"Sau 2 tuần hôn mê, tôi tỉnh dậy với tay chân và cơ thể đau đớn, lở loét, băng bó toàn thân, lúc mê lúc tỉnh. Mẹ tôi phải bán đất bán nhà để cứu con gái. Xuất viện xong, chúng tôi không còn nơi để về, phải ở nhờ nhà cậu”, chị Trang nhớ lại.

Trải qua 4 tháng điều trị và nhiều ca phẫu thuật tại Viện Bỏng quốc gia, chị Trang qua cơn thập tử nhất sinh nhưng khuôn mặt, tay chân, ngực bỏng rộp, lồi lõm.

Chị đã tuyệt vọng, có lần nghĩ đến cái chết. Không ít nạn nhân bỏng nguy kịch cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhất là khi, người phụ nữ này từng rất xinh đẹp với chiếc răng khểnh duyên dáng, nụ cười tươi và dáng người thon thả.

Những ngày nằm viện, chị cũng không hề biết sau ca đại phẫu để giữ tính mạng sẽ còn hàng chục ca mổ lớn nhỏ khác đang chờ.

Trở về nhà, toàn thân chị đau nhức khi trời lạnh, lớp sẹo ngứa ngáy dữ dội khi trời nóng. Miệng co kéo, việc đơn giản như ăn uống cũng trở nên khó khăn.

Hai bên ngực, cổ và hai bên gò má nhăn nhúm, da cổ bị co kéo nặng nên ca phẫu thuật ghép da vùng này khiến chị sợ hãi nhất. Đôi tay cũng không còn nghe lời vì co rút, cử động thao tác không thể nhanh nhẹn như trước.

Chị tránh mặt mọi người vì chằng chịt thương tích, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thời gian đầu, việc sinh hoạt, ăn uống của Trang đều do người mẹ một tay chăm sóc.

“Tay tôi cứng khớp, sẹo co rút, nhiều sẹo lồi do cơ địa. Khi nào thuận lợi, tôi sẽ sắp xếp để được phẫu thuật cắt sẹo giúp tay cảm thấy dễ chịu, cũng không làm gì hơn được nữa”, chị nói.

Người phụ nữ cho biết các bác sĩ đã phẫu thuật để giúp chị phục hồi khuôn mặt và hạn chế biến chứng do sẹo. Trong năm 2023, chị trải qua 2 lần can thiệp để khuôn mặt hài hoà hơn, không còn bị to và lệch. Dự kiến, sẽ vẫn còn những lần phẫu thuật tạo hình tiếp theo.

Tính đến hiện tại, người phụ nữ này đã kiên trì đi qua 24 lần vào phòng mổ để dần trở nên tự tin hơn về hình thể, sinh hoạt thuận tiện và chức năng cơ thể được phục hồi.

“Mỗi ca mổ, mẹ tôi từ Yên Bái lại xuống Hà Nội hoặc vào TP.HCM để đưa tôi đi. Lần nào cũng thế, luôn có mẹ ở bên”, chị rưng rưng.