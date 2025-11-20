TP Cần Thơ: Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nỗ lực vượt khó của người dân, nhiều mô hình kinh tế bền vững tại TP Cần Thơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt.