Điển hình là ông Kim Hên, người cao tuổi dân tộc Khmer ở xã Tài Văn, với mô hình sản xuất đa ngành cho thu nhập hơn 5 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.