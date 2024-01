TP.HCM: Bắt cộng tác viên báo chí cưỡng đoạt tài sản

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Xuân Đào (sinh năm 1995, quê Nghệ An, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.