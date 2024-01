TP.HCM: Hàng loạt xe không đèn, còi, gương bị CSGT lập biên bản xử phạt

Sáng 18/1, Đội CSGT An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) lập chốt kiểm tra xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh trên quốc lộ 22, huyện Hóc Môn.