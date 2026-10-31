Không còn cảnh dây điện chằng chịt như “mạng nhện”, người dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (Xã Bà Điểm, TPHCM) phấn khởi khi hệ thống điện, cáp viễn thông được ngầm hóa, góp phần tạo diện mạo đô thị thông thoáng, hiện đại.

Theo ghi nhận, tuyến đường đã thay đổi rõ rệt với mặt đường được mở rộng, khang trang, hệ thống điện và cáp viễn thông được đưa xuống lòng đất, giúp người dân an tâm hơn trong sinh hoạt, đi lại.