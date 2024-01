Rất nhiều người thắc mắc tại sao một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại Budapest lại có tên là New York – một địa danh mang tính chất biểu tượng của nước Mỹ?

Để trả lời được câu hỏi này, cần ngược về cuối thế kỷ 19. Vào những năm 80 – 90 của thế kỷ 19, hãng bảo hiểm nhân thọ New York, lớn thứ 3 của nước Mỹ muốn xây văn phòng tại châu Âu, nên đã quyết định đầu tư vào xây dựng một tòa nhà lộng lẫy tại quận 7, thủ đô Budapest, Hungary. Toà nhà có tên New York Palace (Cung điện New York), được đưa vào hoạt động từ năm 1894, cùng với đó là sự ra đời của New York Café (New York Kávéház).

Trải qua nhiều thăng trầm, New York café đã có lịch sử hơn 100 năm. (Ảnh: Hạ Phương)

Nơi này từng là điểm hạn của giới thi nhân, các biên tập viên của những tòa báo hàng đầu ở Hungary trong những ngày đầu mới mở cửa. (Ảnh: Hạ Phương)

Điểm hẹn trữ tình này trở thành trung tâm của nền văn học, thơ ca của Hungary qua nhiều thập kỷ. Đây cũng là điểm hẹn của nhiều biên tập viên của những tòa báo nổi tiếng nhất tại Hungary lúc bấy giờ, nên thực tế, những tờ báo có ảnh hưởng nhất ở quốc gia này đều được biên tập ở đây. Sau Thế chiến thứ hai, quán cà phê nổi tiếng một thời rơi vào tình trạng hư hỏng, phải đóng cửa vào năm 1940 và sau đó, và được dùng làm cửa hàng bán đồ thể thao. Mặc dù quán cà phê mở cửa trở lại vào năm 1954 với tên Hungária nhưng phải đến năm 2006, nơi này mới được khôi phục lại vẻ huy hoàng ban đầu.

Ngày nay, Cung điện New York được sử dụng như một khách sạn hạng sang, quán café New York, nằm trong tòa nhà, cùng với nhà hàng Nyugat, đã đem đến cho những du khách trải nghiệm hiếm có về sự xa hoa, giàu có, đẳng cấp, với thực đơn gợi nhớ đến nền ẩm thực đa văn hoá của chế độ quân chủ Áo-Hung một thời.