Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã công bố thời gian nghỉ Tết và đón khách trở lại dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhiều khu du lịch ở Ninh Bình mở cửa xuyên Tết đón khách du lịch

Theo đó, thời gian cụ thể như sau:

Khu du lịch (KDL) Tràng An: thời gian đóng cửa từ ngày 16-17/2 (ngày 29 và mùng 1 Tết), thời gian mở cửa hoạt động từ ngày 18/2 (mùng 2 Tết).

KDL Tam Cốc - Bích Động: thời gian mở cửa hoạt động ngày 16/2 (29 Tết) từ 7h - 11h, ngày 17/2 (mùng 1 Tết) từ 13h - 17h và ngày 18/2 (mùng 2 Tết) từ 6h - 17h.

KDL Bái Đính mở xuyên Tết.

KDL Thung Ui: mở cửa từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết).

KDL Tam Chúc, vườn chim Thung Nham, hang Múa, cố đô Hoa Lư, phố cổ Hoa Lư, vườn Quốc gia Cúc Phương, sân golf Tràng An và vườn Quốc gia Xuân Thủy sẽ mở cửa xuyên Tết đón khách du lịch.

Khu du lịch mới nổi, đẹp như phim cổ trang, Thung Ui, bắt đầu mở cửa đón khách vào ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ

Đầm Vân Long: đóng cửa từ ngày 16-17/2 (29 và mùng 1 Tết) và mở cửa đón khách từ 9h ngày 18/2 (mùng 2 Tết).

Tuyệt Tịnh Cốc: đóng cửa từ ngày 16-17/2 (29 và mùng 1 Tết) và mở cửa ngày 18/2 (mùng 2 Tết)

Khu bảo tồn gấu: đóng cửa từ ngày 15-19/2 (từ 28 đến mùng 3 Tết) và mở cửa ngày 20/2 (mùng 4 Tết).

Công viên khủng long: đóng cửa từ 12-17/2 (từ 25 đến mùng 1 Tết) và mở cửa ngày 18/2 (mùng 2 Tết).

KDL sinh thái Núi Ngăm, đối với dịch vụ nhà hàng, lưu trú: đóng cửa từ 12-17/2 (từ 25 đến mùng 1 Tết); dịch vụ tham quan: đóng cửa ngày 16-17/2 (29 và mùng 1 Tết) và mở cửa ngày 18/2 (mùng 2 Tết).

Tỉnh Ninh Bình có 5.071 di tích được kiểm kê, trong đó có 1.106 di tích đã được xếp hạng, gồm 10 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 264 di tích xếp hạng cấp quốc gia. Cùng với đó là những nét đặc sắc của 954 lễ hội truyền thống, trong đó có 21 lễ hội được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tỉnh Ninh Bình là địa phương có nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng nên thời gian đóng, mở cửa các khu, du lịch dịp tết Bính Ngọ 2026 đặc biệt được du khách quan tâm.