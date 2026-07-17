Nước lũ cuồn cuộn tràn vào khu dân cư ở Lai Châu, nhiều hộ dân bị mắc kẹt

Mưa lớn kéo dài khiến lũ quét, sạt lở xảy ra tại nhiều khu vực ở Lai Châu, làm ngập nhiều tuyến đường, cô lập các khu dân cư và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.