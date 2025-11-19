Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 626/TB-VPCP ngày 17/11 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.