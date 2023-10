Tháng 10/2023, khi được hỏi địa bàn nào có nhiều thành tích trong trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Trung tá Trần Công Dũng, Trưởng Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đáp rất dứt khoát “xã Phúc Than”.

“Có thời điểm, số vụ ma túy mà lực lượng Công an xã Phúc Than bắt bằng số lượng cả một huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, Trung tá Trần Công Dũng dẫn chứng về những nỗ lực chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy của huyện Than Uyên.

Còn ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phúc Than phác họa bức tranh an ninh trật tự của xã Phúc Than trước năm 2018 khá ngắn gọn: “Xã có cả trăm người nghiện, nhiều vụ trộm cắp và tiềm ẩn những vấn đề liên quan đến khiếu nại về chính sách tái định cư. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, tội phạm được kiềm chế tối đa, bà con nhân dân yên tâm sản xuất”.

Sở dĩ chọn mốc năm 2018 là bởi sự xuất hiện của lực lượng Công an chính quy về xã. Đáng chú ý, Trưởng Công an xã được điều động về Phúc Than ngoài nắm chắc nghiệp vụ thì còn có yếu tố không phải người địa phương theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương.