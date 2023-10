Lời tòa soạn:

Hiện, gần 100% Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện không phải người địa phương. Chủ trương này góp phần nâng cao bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Một trong những dấu ấn của chủ trương trên là Giám đốc Công an không phải người địa phương giải quyết các vụ án tồn đọng, phức tạp. Báo VietNamNet đăng tải loạt bài về những chuyển biến tích cực tại địa phương khi thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương về việc sắp xếp cán bộ.