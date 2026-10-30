TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Nội vụ cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nhân tài ngày càng được xem là một “nguồn lực chiến lược đặc biệt quan trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Theo nguyên Thứ trưởng Nội vụ, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Kết luận 105 của Trung ương đưa ra một tư duy mới, nhận thức mới, mang tính thực tiễn rất cao.

Đó là nhân tài phải được nhận diện bằng phẩm chất, năng lực thực tế và sản phẩm cụ thể; không đồng nhất nhân tài với người có bằng cấp cao, học hàm, học vị, chức vụ quản lý hoặc thâm niên công tác.

Do vậy, nhận diện nhân tài và xây dựng chính sách nhân tài phải chuyển từ tiêu chí bằng cấp, chứng chỉ, hồ sơ, học hàm, học vị sang phẩm chất, năng lực và kết quả mang lại sự phát triển. Nhân tài phải là nguồn lực chiến lược đặc biệt để nâng cao năng lực quốc gia, và phải được mở rộng ở tất cả các lĩnh vực còn lại như lĩnh vực sự nghiệp công và tư.

Kết luận 105 của Trung ương đã nêu rõ quan điểm: “Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ chiến lược của đất nước”.

Vì vậy, TS Trần Anh Tuấn cho rằng, tư duy xây dựng chính sách nhân tài cũng phải thay đổi từ chỗ coi nhân tài là “đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, ưu đãi” sang coi “nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt” để nâng cao năng lực của quốc gia.

Cùng quan điểm, PGS TS. Lê Minh Thông, nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần thay đổi căn bản cách đánh giá và xác định nhân tài, chuyển từ những tiêu chí mang tính hình thức sang khả năng tạo ra giá trị thực tế.

Một tư duy mới về nhân tài là phải chuyển từ câu hỏi “người này có bằng cấp, danh hiệu gì?” sang câu hỏi căn bản hơn “người này giải quyết được vấn đề gì, tạo ra sản phẩm gì, giá trị đó lớn đến đâu và có khả năng tiếp tục tạo ra giá trị mới hay không?”.