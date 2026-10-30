Thứ nhất, nhân tài được nhìn nhận như thế nào?
Nhân tài không chỉ là đối tượng được hưởng chính sách đặc thù mà trước hết là chủ thể có khả năng tạo ra những giá trị đặc biệt trong một lĩnh vực và bối cảnh cụ thể.
Thứ hai, trọng dụng nhằm mục đích gì?
Mục tiêu không chỉ là thu hút hoặc giữ được người giỏi, mà là tạo điều kiện để năng lực nổi trội của họ được sử dụng, phát huy và chuyển hóa thành kết quả có ý nghĩa đối với tổ chức, xã hội và quốc gia.
Thứ ba, thể chế cần làm gì để mục tiêu đó trở thành hiện thực?
Không chỉ dành cho người tài những lợi ích cao hơn, mà phải tạo ra sự phù hợp giữa nhiệm vụ, quyền hạn, nguồn lực, môi trường làm việc, trách nhiệm và cơ chế đánh giá.
Triết lý này chuyển trọng tâm của chính sách từ việc chủ yếu xác định “người tài được hưởng gì” sang câu hỏi rộng hơn “thể chế cần tạo ra những điều kiện nào để người tài có thể tạo ra giá trị”.
(PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Học viện Hành chính và Quản trị công)