logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Hai, 20/10/2025 - 06:05

Trung tá quân đội phát triển công nghệ giúp UAV 'miễn nhiễm' tác chiến điện tử

Trung tá Vương Trung Anh và các cộng sự đã thiết kế hệ thống đặc biệt để UAV có thể hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử. Đây là công nghệ lần đầu công bố tại Việt Nam.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Khám phá UAV bay cao 2.000m, tác chiến bất kể ngày đêm do Quân đội chế tạo

image

Cận cảnh UAV 'made in Vietnam' đầu tiên sở hữu động cơ phản lực

image

Cận cảnh dàn tên lửa diệt hạm, UAV uy lực ‘made in Vietnam'

image

Hé lộ dàn UAV đa nhiệm của Việt Nam ‘đổ bộ’ Triển lãm Quốc phòng

VIDEO NỔI BẬT