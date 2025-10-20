Trung tá quân đội phát triển công nghệ giúp UAV 'miễn nhiễm' tác chiến điện tử

Trung tá Vương Trung Anh và các cộng sự đã thiết kế hệ thống đặc biệt để UAV có thể hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử. Đây là công nghệ lần đầu công bố tại Việt Nam.