Tối 7/9, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông vừa dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị trực thuộc như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công việc được giao theo đúng trình tự, thời gian, quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp gắn biển đường dây nóng là số điện thoại của cá nhân để tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân. Ông Nguyễn Hồng Phong cũng yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không được nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh công khai số điện thoại cá nhân tiếp nhận thông tin phản ánh. Ảnh CACC

"Thực chất việc công khai số điện thoại cá nhân đã được thực hiện từ tháng 8/2022 song việc dán công khai ở trụ sở công an xã thì mới thực hiện. Tôi muốn tiếp nhận thông tin nhũng nhiễu, tiêu cực ở những nơi được xem là "nhạy cảm" như Phòng CSGT, Phòng cháy chữa cháy, Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính, Trại tạm giam, Trụ sở tiếp dân...

Việc công khai số điện thoại, tôi còn muốn lắng nghe cả góp ý, cả khen, chê, để phục vụ người dân, làm tốt nhiệm vụ của mình", Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.

Số điện thoại cá nhân của Đại tá Nguyễn Hồng Phong.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, đây cũng là chủ trương của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh "tìm dân để phục vụ", tiếp dân online.

"Thực tế không ít lý do, cả khách quan, chủ quan, việc phục vụ người dân có lúc, có nơi chưa thực sự chu đáo, cần lắng nghe để sửa mình. Hiện dịch vụ công, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được Bộ Công an, UBND tỉnh chỉ đạo, Công an tỉnh đã áp dụng, nhất là dịch vụ trực tuyến toàn trình, nhưng nhiều khi do đường truyền hoặc lý do gì đó làm người dân chưa hài lòng thì Giám đốc sẽ lắng nghe, giải thích, chia sẻ, khi đó người dân sẽ dễ chịu hơn, thông cảm hơn", ông Phong nói.

Chia sẻ thêm với PV VietNamNet, từ thời điểm công khai số điện thoại đến 20h tối cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận 16 cuộc gọi, trên 50 tin nhắn của người dân.

"Ngoài một số tin phản ánh dấu hiệu nghi vấn khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông, dùng kích điện đánh bắt cá, khoảng 17h chiều nay, người dân đã cung cấp hình ảnh quan trọng phản ánh dấu hiệu xe ben chở hàng quá tải trọng, lực lượng CSGT đã dừng, lập biên bản xử lý... Còn lại chủ yếu là động viên, ghi nhận của người dân với cách làm của lực lượng công an", ông Nguyễn Hồng Phong nói.

Được biết, thời gian tới, đường dây nóng này sẽ được gắn tại Công an các huyện, thành phố, thị xã, Công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh này.