Trưa ngày 30/4/1975, Đài Phát thanh Sài Gòn đã không còn hoạt động. Vào thời khắc này, điệp viên an ninh Nguyễn Hữu Thái tìm và mời hai kỹ thuật viên đến khởi động lại máy. Đứng cạnh Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh trong phòng thu, Nguyễn Hữu Thái làm phát thanh viên bất đắc dĩ đọc lời dẫn, trước khi ông Minh cất giọng tuyên bố đầu hàng.

Việc Nguyễn Hữu Thái có mặt bên cạnh ông Dương Văn Minh vào thời khắc đó không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là điểm cuối của một quá trình bám rễ sâu vào "Phủ Đầu Rồng" của cụm điệp báo A10 thuộc Ban An ninh T4.

Vào năm 1972, mạng lưới tình báo này được thành lập theo chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam. Từ đầu năm 1973, với nhận định chiến lược “Mỹ rút lui thì VNCH chỉ có chết”, Trưởng ban An ninh T4 Trần Quốc Hương (bí danh Mười Hương) cùng Phó ban Lê Thanh Vân (Sáu Ngọc) đã xây dựng cụm A10 nhằm thâm nhập sâu vào giới lãnh đạo Sài Gòn.

Ông Sáu Ngọc chọn sinh viên Nguyễn Minh Trí (người đang bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu truy lùng) làm cụm trưởng. Cùng các cụm phó Nguyễn Hữu Khánh Duy, Huỳnh Huề, Trần Thiếu Bảo và họa sĩ Ớt (Huỳnh Bá Thành), họ dần nằm vùng trong văn phòng Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế, Nha Điện toán, Quốc hội VNCH, Tổng nha cảnh sát....