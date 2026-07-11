Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng An ninh nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng"

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.