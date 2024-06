Cuối năm 2023, hệ thống 5G dùng riêng (5G Private) hoàn chỉnh của Viettel được xuất khẩu sang Ấn Độ. Đến tháng 5/2024, thiết bị 5G Viettel tiếp tục được phân phối tại 9 quốc gia Trung Đông. 5G Make in Vietnam và Made by Viettel đã sẵn sàng cho một cuộc bùng nổ viễn thông mới.

Với đường trục cáp quang 1A, công nghiệp công nghệ cao hay 5G, tìm được lời giải cho những việc khó và làm chủ những thách thức là cách Viettel tiếp tục thực hiện vai trò tiên phong, chủ lực về công nghệ của đất nước.

“Viettel chính là tập đoàn kinh tế Nhà nước tiêu tiểu, minh chứng cho doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn mới, thể hiện được vai trò chi phối, nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế. Đồng thời, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi làm việc tại Viettel.

“Viettel là biểu hiện sinh động về tinh thần và khát vọng Việt Nam để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như tâm nguyện của Bác Hồ hằng mong muốn”.

Bài: Nguyễn Hà

Thiết kế: Tố Lan