LỜI TÒA SOẠN

Việt Nam từ lâu được biết đến là điểm đến an toàn, bình yên trên bản đồ thế giới. Đằng sau những chuyến thăm lịch sử của các nguyên thủ quốc gia và thành công của những sự kiện quốc tế quy mô lớn là những đóng góp thầm lặng của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân – những người được ví như “lá chắn thép” bảo vệ an ninh quốc gia.

Đặc biệt, ngày 18/8, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế được đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” – phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích, chiến công và đóng góp đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), báo VietNamNet xin giới thiệu loạt bài 2 kỳ: “Cảnh vệ Việt Nam: Lá chắn thép và thế trận bảo vệ đa không gian”.

Đội Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng thuộc Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế là đơn vị giữ vai trò then chốt trong việc triển khai các phương án an ninh tại các sự kiện quy mô lớn của đất nước.

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ tại các hội trường khép kín, đơn vị còn đảm nhiệm công tác bảo vệ nhiều sự kiện chính trị - xã hội quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức tại “không gian mở”, với số người tham gia lên đến hàng vạn, hàng trăm nghìn. Tiêu biểu là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50); Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70); Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80)…

Tại không gian rộng lớn đó, nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đòi hỏi công tác cảnh vệ phải được triển khai hết sức tỉ mỉ, chính xác, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện mang tính lịch sử, lực lượng Cảnh vệ luôn quán triệt sâu sắc nguyên tắc “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”. Phương án an ninh không chỉ được lập trên bản vẽ mà còn phải qua vô vàn lượt khảo sát thực địa, rà soát kỹ từng góc khuất, từng điểm cao...

Mọi kịch bản ứng phó với các tình huống khẩn cấp, từ thời tiết bất lợi, sự cố giao thông, cháy nổ, tình trạng tập trung đông người bộc phát đến các nguy cơ khủng bố, can thiệp bằng thiết bị công nghệ cao... đều được xây dựng chặt chẽ, kiểm tra, bổ sung và tổ chức diễn tập thực chiến nhiều lần.

Mỗi tấm phù hiệu, thẻ đại biểu và giấy phép lưu hành phương tiện ra vào khu vực tổ chức sự kiện đều được gắn tem, tích hợp mã hóa dữ liệu và kiểm tra bằng các thiết bị quét hiện đại.

Sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giữa Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và chính quyền địa phương, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Tiểu ban An ninh đã tạo nên một mạng lưới an toàn vững chắc với phương châm: “vòng trong khép kín, vòng ngoài chủ động”.

Phía sau sự trang nghiêm, hoành tráng của những sự kiện diễu binh, diễu hành là chuỗi ngày làm việc vất vả, âm thầm của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ nói chung và cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế nói riêng.

Nhớ lại quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện A80, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng (Đội Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng) chia sẻ với mỗi người chiến sĩ Cảnh vệ, được tham gia bảo vệ những sự kiện lớn như vậy là niềm vinh dự, tự hào.

“Chúng tôi thường nói đùa với nhau trước mỗi nhiệm vụ: đây là chuẩn bị bước vào trận đánh. Người chiến sĩ phải trang bị đầy đủ, từ vũ khí, công cụ hỗ trợ đến tâm lý, bản lĩnh vững vàng để không bị động, bất ngờ trước bất kỳ tình huống phức tạp nào phát sinh trên thực địa”, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, thử thách lớn đối với lực lượng bảo vệ sự kiện chính là kiểm soát an ninh đối với người và phương tiện tại các cửa ngõ, lối vào khu vực trung tâm. Bởi trong khoảng thời gian ngắn trước giờ khai mạc, hàng vạn lượt người dân, đại biểu, lực lượng quần chúng diễu hành và lực lượng phục vụ cùng tập trung về các chốt kiểm soát an ninh để nhanh chóng di chuyển vào khu vực tổ chức sự kiện.

Trách nhiệm của mỗi sĩ quan Cảnh vệ tại các cổng kiểm soát an ninh là rất lớn. Họ vừa phải giữ đôi mắt tinh tường để kiểm tra chính xác từng tấm phù hiệu, vật dụng mang theo, kịp thời phát hiện các nguy cơ an ninh; vừa phải duy trì thái độ ứng xử chuẩn mực, văn minh, nhã nhặn.

Đặc biệt, mỗi lời nói, cử chỉ của sĩ quan Cảnh vệ lúc này không chỉ đại diện cho lực lượng công an, lực lượng Cảnh vệ mà còn góp phần tạo nên hình ảnh thân thiện của đất nước trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

“Kiểm soát 100 người hay 1.000 người là chuyện bình thường nhưng kiểm soát hàng vạn người trong vài giờ đồng hồ là một bài toán hoàn toàn khác. Mắt mỏi, chân đau vì đứng liên tục, nhưng lực lượng phải căng mình làm việc.

Có những giai đoạn cao điểm chuẩn bị sự kiện, chúng tôi phải ra khỏi nhà từ 5h và trở về đơn vị vào 2-3h sáng hôm sau, liên tục như vậy trong nhiều ngày, thậm chí hàng tuần. Nhiều đồng chí cả tuần, cả tháng không thể về thăm gia đình dù nhà ngay nội thành Hà Nội”, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng kể.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại các sự kiện cấp quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đội Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng còn đảm nhiệm công tác bảo đảm an ninh tại nhiều sự kiện mang tầm quốc tế. Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng là một dấu mốc nổi bật, khẳng định năng lực tổ chức, triển khai lực lượng và tác chiến cơ động của đơn vị.

Nhớ lại sự kiện này, Thượng tá Vũ Văn Đại (Đội Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng) cho biết cách đây gần 10 năm, nguyên thủ của 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn đại biểu, doanh nhân, phóng viên quốc tế đã quy tụ tại Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Công tác tiền trạm được lực lượng Cảnh vệ triển khai từ nhiều tháng trước. Để chuẩn bị phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao, các sĩ quan Cảnh vệ phải hành quân từ Hà Nội vào Đà Nẵng trước đó nhiều tuần.

Trước khi những vị khách quốc tế đến, trước khi sân khấu sáng đèn, các chiến sĩ Cảnh vệ rà soát kỹ từng tuyến đường di chuyển, địa điểm lưu trú của các đoàn nguyên thủ, nơi diễn ra hội nghị cũng như các địa điểm tổ chức hoạt động bên lề.

“Mỗi sĩ quan phải nắm chắc nhiệm vụ của mình, thuộc lòng địa hình, làm chủ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các luồng đại biểu trong hàng trăm phiên họp song phương và đa phương. Thành công tuyệt đối của APEC 2017 đã tạo dựng uy tín rất lớn cho Việt Nam trên trường quốc tế”, Thượng tá Vũ Văn Đại nói.

Bên cạnh tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh nghiệp vụ, điều giúp những người chiến sĩ Cảnh vệ vượt qua áp lực lớn về thể lực và tinh thần chính là tình cảm, sự tin yêu của nhân dân. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng xúc động nhớ lại khoảnh khắc hoàn thành nhiệm vụ tại sự kiện A80, khi được “đi giữa lòng nhân dân”.

Vị thượng tá kể sau khi sự kiện kết thúc, khi các đoàn diễu binh, diễu hành và các đoàn công tác bắt đầu rút khỏi khu vực trung tâm, hai bên đường, hàng vạn người dân vẫn đứng trật tự, vẫy tay chào đón, hô vang những khẩu hiệu chào mừng lực lượng vũ trang.

“Lúc đó, cảm xúc trong lòng người chiến sĩ thực sự lâng lâng và xúc động. Mọi mệt mỏi sau hàng tháng trời thức khuya, dậy sớm dường như tan biến hết. Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh vệ đi giữa lòng nhân dân, bảo vệ niềm vui trọn vẹn cho ngày hội lớn của đất nước chính là phần thưởng cao quý nhất, là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến”, Thượng tá Dũng chia sẻ.

Đối với lực lượng Cảnh vệ, phương châm “không có sai số” không phải là một khẩu hiệu, mà là yêu cầu được đặt lên hàng đầu trong mỗi nhiệm vụ. Bởi một sơ suất dù nhỏ nhất trong công tác bảo vệ sự kiện không chỉ có thể ảnh hưởng đến an toàn của đối tượng cảnh vệ, còn tác động trực tiếp đến hình ảnh, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

Thầm lặng ở từng vị trí công tác, miệt mài với từng phương án an ninh, những cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã và đang viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

(Còn tiếp...)

Nội dung: Đình Hiếu, Hải Đường

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