LỜI TÒA SOẠN

Việt Nam từ lâu được biết đến là điểm đến an toàn, bình yên trên bản đồ thế giới. Đằng sau những chuyến thăm lịch sử của các nguyên thủ quốc gia và thành công của những sự kiện quốc tế quy mô lớn là những đóng góp thầm lặng của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân – những người được ví như “lá chắn thép” bảo vệ an ninh quốc gia.

Đặc biệt, ngày 18/8, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế được đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” – phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích, chiến công và đóng góp đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), báo VietNamNet xin giới thiệu loạt bài 2 kỳ: “Cảnh vệ Việt Nam: Lá chắn thép và thế trận bảo vệ đa không gian”.