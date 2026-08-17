Ngày 17/8, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức khai giảng Lớp huấn luyện điều khiển phương tiện ô tô nghiệp vụ hộ tống, dẫn đường, bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ năm 2026.

Dự Lễ khai giảng có đại diện chỉ huy các đơn vị trong Bộ Tư lệnh, hơn 30 giáo viên,

trợ giảng và cán bộ học viên. Ảnh: Hải Đường

Đối với lực lượng cảnh vệ, người điều khiển phương tiện nghiệp vụ có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong nhiều tình huống thực tế, cán bộ lái xe không chỉ thực hiện nhiệm vụ lái xe đơn thuần mà còn phải xử lý chính xác, nhanh chóng, linh hoạt trước những yêu cầu phát sinh, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện của đối tượng cảnh vệ.

Ảnh: Phạm Hải

Vì vậy, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xác định huấn luyện điều khiển phương tiện ô tô nghiệp vụ hộ tống, dẫn đường, bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện, đào tạo, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian 10 ngày, các học viên sẽ được hướng dẫn quy trình chuẩn bị xe nghiệp vụ, chuẩn bị địa điểm, phương án điều khiển phương tiện nghiệp vụ trên mọi địa hình, địa vật; hướng dẫn sử dụng kỹ thuật và thực hành các dòng xe ô tô phục vụ công tác cảnh vệ; kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý các tình huống nguy hiểm, phức tạp...

Bên cạnh đó, các học viên được thực hành các bài tập theo chương trình huấn luyện tại Liên bang Nga và Hàn Quốc; tìm hiểu công tác điều khiển phương tiện nghiệp vụ hộ tống, dẫn đường, bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cách xử lý một số tình huống khi tham gia giao thông.

Học viên cũng được trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện nghiệp vụ hộ tống, dẫn đường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách quốc tế và tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ của sĩ quan điều khiển phương tiện nghiệp vụ trong công tác bảo vệ...

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Hải Đường

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nhấn mạnh lớp huấn luyện không chỉ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe mà quan trọng hơn là xây dựng tác phong, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ lái xe nghiệp vụ trong lực lượng cảnh vệ.

Qua đó, học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; nắm chắc các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và Luật Cảnh vệ; thành thạo kỹ thuật điều khiển phương tiện, có kỹ năng quan sát, phán đoán, xử lý tình huống tức thời, làm chủ phương tiện trong mọi điều kiện, luôn đặt yêu cầu an toàn, chính xác, bí mật, chủ động, kịp thời lên hàng đầu.

Đồng thời, lớp huấn luyện góp phần tạo nguồn nhân lực kế cận thực hiện nhiệm vụ lái xe bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ trong thời gian tới.