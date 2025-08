Chiều 2/8, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ trình diễn mô tô hộ tống với đội hình chiến thuật, biểu diễn võ thuật, múa súng, khí công và xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an tổ chức.

Nổi bật trong chương trình là tình huống bảo vệ yếu nhân, chống khủng bố được nhiều người dân mong đợi.

Trong tình huống giả định xảy ra khủng bố, lực lượng cảnh vệ nhanh chóng triển khai đội hình với các trang bị kỹ thuật hiện đại để bảo vệ yếu nhân an toàn.

Các chiến sĩ thể hiện nhiều pha võ thuật đẹp mắt, hấp dẫn, đầy kịch tính.

Xung quanh hồ Gươm chật kín người dân đến "giữ chỗ" để theo dõi ngay từ sớm.

Màn biểu diễn kỹ năng điều khiển xe hộ tống bằng mô tô chuyên dụng khiến nhiều người trầm trồ.

Một tình huống nghiệp vụ giả định các phần tử quá khích có số lượng áp đảo tiếp cận khu vực được bảo vệ.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân trình diễn nhiều màn khí công ấn tượng như: Nằm trên mũi kiếm, đập bê tông bằng tay, ô tô đi qua người…

Buổi trình diễn nghiệp vụ đem đến những trải nghiệm sinh động, góp phần giúp khán giả hiểu rõ hơn về tính chất công việc, những khó khăn, thử thách cũng như trọng trách lớn lao mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đảm nhiệm trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh.

Kết thúc buổi trình diễn là màn diễu hành xe chuyên dụng theo đội hình hộ tống nguyên thủ, dẫn đầu là xe mô tô Honda Gold Wing của CSGT - hình ảnh thường thấy trong nhiệm vụ dẫn đoàn, bảo vệ yếu nhân và các sự kiện đặc biệt quan trọng như lễ diễu binh, đón nguyên thủ quốc tế, hội nghị cấp cao,...

Các phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ, đón, dẫn đoàn của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an (K01). Trong ảnh là xe hộ tống Chevrolet Suburban được trang bị động cơ V8 5.3L mạnh mẽ.

Xe bọc thép IAG 4x4 Guardian Tactical có khả năng tác chiến cao nhờ lớp bọc thép chống đạn, chống sức ép nổ và khả năng vượt địa hình.

Sau khi chương trình kết thúc, nhiều người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng các chiến sĩ cảnh vệ.