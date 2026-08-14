Giữa cái nắng như thiêu đốt của những ngày đầu tháng 8, tổ Huấn luyện và Sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật bảo vệ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) vẫn miệt mài tập luyện trước khi tranh tài tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an nhân dân lần thứ V - 2026.

Trong hội thi, các chú cảnh khuyển sẽ phải trải qua các phần thi như thực hiện các động tác cơ bản, giám biệt nguồn hơi, phát hiện ma túy, thuốc nổ...

Theo Trung tá Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ, chó nghiệp vụ của lực lượng Cảnh vệ trước hết được đào tạo theo chương trình chung của Bộ Công an. Sau khi tốt nghiệp tại trung tâm huấn luyện, chúng tiếp tục trải qua chương trình huấn luyện riêng, phù hợp với đặc thù công tác cảnh vệ.

Việc sử dụng chó nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn. Sự phối hợp giữa chó nghiệp vụ với các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại giúp hoàn thiện và khép kín quy trình kiểm tra an ninh.

Qua đó, lực lượng Cảnh vệ góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đối tượng, mục tiêu và sự kiện được bảo vệ.

Trong ảnh là nội dung huấn luyện phát hiện thuốc nổ. Nếu chó nghiệp vụ thông thường khi phát hiện thuốc nổ có thể sủa để cảnh báo thì chó nghiệp vụ cảnh vệ được huấn luyện phát tín hiệu không gây tiếng động như ngồi, nằm hoặc quay lại phía huấn luyện viên.

Cách cảnh báo không gây tiếng động xuất phát từ tính chất đặc biệt của địa điểm, đối tượng và yêu cầu kiểm tra an ninh trong công tác cảnh vệ. Phương pháp này vừa bảo đảm hiệu quả phát hiện, vừa giữ bí mật về biện pháp nghiệp vụ.

Các giống chó nghiệp vụ được Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sử dụng gồm Cocker, Béc-giê Đức và Malinois Bỉ. Mỗi giống có đặc điểm riêng về thể hình, sự nhanh nhẹn, khả năng tập trung và mức độ phù hợp với từng nhiệm vụ. Trong ảnh, chú chó nghiệp vụ giống Malinois Bỉ phát hiện ma túy được giấu kín trong vali.

Hiện, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai 22 chó nghiệp vụ tại cả ba miền, gồm 16 con ở miền Bắc, 2 con ở miền Trung và 4 con ở miền Nam. Lực lượng này được huấn luyện theo ba chuyên khoa: phát hiện thuốc nổ, phát hiện ma túy, truy vết và bảo vệ.

"Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đặc biệt quan tâm công tác nuôi dưỡng, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ. Đơn vị đồng thời đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ, huấn luyện viên để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác", Trung tá Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.