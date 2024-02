Xông đất, xông nhà là phong tục cổ truyền trong dịp tết Nguyên đán của người Việt. Dân gian quan niệm rằng, nếu chọn được người hợp tuổi sẽ giúp gia chủ “mở cánh cửa” may mắn, tài lộc.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, gia chủ có nhiều cách để chọn người xông đất.

Ảnh minh họa: PX

Do 2024 là năm Giáp Thìn, chủ nhà không nên nhờ người có năm sinh âm lịch 1938, 1948, 1958, 1968, 1978, 1988, 1998, 2008 đến xông nhà. Bởi, những người này mang Thiên can Mậu bị Thiên can Giáp của năm 2024 xung phá.

Gia chủ cũng không nên nhờ người tuổi Thìn xông đất, xông nhà, công ty… Bởi, tuổi Thìn vừa bị hạn Thái Tuế vừa bị hạn Tam Tai.

Chuyên gia Song Hà gợi ý những cách chọn tuổi như sau:

I. Cách chọn tuổi xông đất, xông nhà

1. Chọn tuổi có quan hệ Tam hợp, Lục hợp với chủ nhà, tránh Tứ hành xung, Tương hại, Tương phá

Đây là cách chọn đơn giản nhất. Gia chủ chỉ cần tìm các tuổi tương ứng với nội dung dưới đây mà không cần đắn đo quá nhiều.

• Chủ nhà tuổi Tý: Nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu.

• Chủ nhà tuổi Sửu: Nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý.

• Chủ nhà tuổi Dần: Nên chọn người tuổi Ngọ, Tuất, Hợi.

• Chủ nhà tuổi Mão: Nên chọn người tuổi Mùi, Tuất, Hợi.

• Chủ nhà tuổi Thìn: Nên chọn người tuổi Tý, Thân, Dậu.

• Chủ nhà tuổi Tỵ: Nên chọn người tuổi Sửu, Thân, Dậu.

• Chủ nhà tuổi Ngọ: Nên chọn người tuổi Dần, Tuất, Mùi.

• Chủ nhà tuổi Mùi: Nên chọn người tuổi Mão, Hợi, Ngọ.

• Chủ nhà tuổi Thân: Nên chọn người tuổi Tý, Thìn, Tỵ.

• Chủ nhà tuổi Dậu: Nên chọn người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn.

• Chủ nhà tuổi Tuất: Nên chọn người tuổi Ngọ, Mão, Dần.

• Chủ nhà tuổi Hợi: Nên chọn người tuổi Mão, Mùi, Dần.

2. Chọn tuổi thông qua yếu tố mệnh ngũ hành

Gia chủ căn cứ vào ngũ hành tương sinh, tương khắc để lựa chọn.

• Chủ nhà mệnh Kim: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Thổ, Kim.

• Chủ nhà mệnh Mộc: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Mộc, Hỏa.

• Chủ nhà mệnh Thủy: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Thủy, Mộc.

• Chủ nhà mệnh Hỏa: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thổ, Hỏa, Mộc.

• Chủ nhà mệnh Thổ: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Hỏa, Thổ.

3. Chọn tuổi xông đất 2024 thông qua Thiên can và Địa chi

Chọn tuổi xông đất, xông nhà theo Thiên can

Lấy Thiên can của tuổi mình so sánh với Thiên can của người có ý định chọn, nếu được Can hợp là tốt, ngược lại gặp Can phá là bớt tốt.

Từ năm sinh âm lịch chúng ta xác định được mình là Thiên can nào trong 10 Thiên can như sau:

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 – CANH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 – TÂN

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 – NHÂM

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 3 – QUÝ

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 – GIÁP

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 – ẤT

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 – BÍNH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 – ĐINH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 – MẬU

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 – KỶ

Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây:

Tuổi Giáp hợp Kỷ và Ất, kỵ Canh và Mậu. Canh phá Giáp, Giáp phá Mậu.

Tuổi Ất hợp Canh và Giáp, kỵ Tân và Kỷ. Tân phá Ất, Ất phá Kỷ.

Tuổi Bính hợp Tân và Đinh, kỵ Nhâm và Canh. Nhâm phá Bính, Bính phá Canh.

Tuổi Đinh hợp Nhâm và Bính, kỵ Quý và Tân. Quý phá Đinh, Đinh phá Tân.

Tuổi Mậu hợp Quý và Kỷ, kỵ Giáp và Nhâm. Giáp phá Mậu, Mậu phá Nhâm.

Tuổi Kỷ hợp Giáp và Mậu, kỵ Ất và Quý. Ất phá Kỷ, Kỷ phá Quý.

Tuổi Canh hợp Ất và Tân, kỵ Bính và Giáp. Bính phá Canh, Canh phá Giáp.

Tuổi Tân hợp Bính và Canh, kỵ Đinh và Ất. Đinh phá Tân, Tân phá Ất

Tuổi Nhâm hợp Đinh và Quý, kỵ Mậu và Bính. Mậu phá Nhâm, Nhâm phá Bính.

Tuổi Quý hợp Mậu và Nhâm, kỵ Kỷ và Đinh. Kỷ phá Quý, Quý phá Đinh.

Chọn tuổi xông đất xông nhà theo Địa chi:

Có 6 cặp chính xung là: Tý – Ngọ; Sửu – Mùi; Dần – Thân; Mão – Dậu; Thìn – Tuất ; Tỵ - Hợi.

Khi chọn người xông đất, xông nhà nên tránh tuổi chính xung.

II. Lưu ý khi xông đất, xông nhà năm 2024

Gia chủ nên chuẩn bị gì?

- Đặt đôi cây mía ngọt ngoài cửa để người xông đất mang vào.

- Chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất, xông nhà để người này mừng tuổi cho các thành viên trong gia đình, để phong bao, két sắt và trên bàn thờ gia tiên.

- Riêng gia chủ cần chuẩn bị phong bao mừng tuổi để cảm ơn người xông đất, xông nhà.

Người xông đất, xông nhà cần:

- Có ngoại hình chỉn chu, ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa.

- Có tên gọi may mắn, tên mang ý nghĩa hay (Phúc, Thọ, Lộc, Lợi, Ngọc, Ngân, Phát, Đạt, Minh, Sinh, Sanh, Sang, Nghĩa, Đức, Nhân, Tín, Hưng, Vinh, Việt, Anh, Linh, Quốc, Hùng, Sơn, Hà, Hoàng, Vương, Quang ...).

- Không có tang chế, thai nghén

- Không có vận khí xấu đang làm ăn thất bát, phá sản…

- Không mang khí đào hoa sát (cơ thể uế tạp do sinh hoạt tình dục bừa bãi, ngoại tình, không đoan chính trong quan hệ hôn nhân).

- Không chọn những người nghiện rượu, bài bạc…

- Nên chọn người có tâm, có đức, sống có tình có nghĩa.

- Người có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

- Người hay nói lời hay, ý đẹp động viên mọi người (không phải kẻ a dua nịnh hót)...

Người được nhờ cậy cần phải có tinh thần trách nhiệm cao. Chuẩn bị tinh thần vui vẻ, tích cực, hoan hỉ trước khi vào xông đất, xông nhà và chân thành mong điều tốt lành sẽ đến với gia đình.