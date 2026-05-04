Dưới đây là chi tiết tỷ lệ chọi của từng trường:

Từ 17h ngày 4/5 đến chậm nhất 17h ngày 8/5, phụ huynh và học sinh TPHCM được phép điều chỉnh các nguyện vọng đã đăng ký. Hệ thống tuyển sinh chỉ cho phép thay đổi nguyện vọng hoặc thứ tự nguyện vọng, không được thêm mới hoặc hủy đăng ký dự thi.

Sở GD-ĐT cho biết số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026 dự kiến là 169.079 em, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 tăng 29.848 học sinh; khu vực 2 tăng 8.419 học sinh; khu vực 3 tăng 4.467 học sinh.

Năm học 2026-2027, các trường THPT trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu (đạt 70,3%); các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp sẽ tuyển 16.226 học sinh (đạt 9,6%). Như vậy, tổng tỷ lệ tuyển sinh của khối trường - trung tâm công lập đạt 135.181/169.079 học sinh (79,9%).

Dù số lượng học sinh lớp 9 tại TPHCM tăng 42.734 em so với năm học trước, nhưng hầu hết các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 so với năm trước.

Ở TPHCM khu vực 1, các trường THPT tăng chỉ tiêu nhiều gồm: Phước Kiển, Nguyễn Văn Tăng, Võ Trường Toản, Hồ Thị Bi, Thủ Thiêm, Tân Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Minh Xuân, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Giồng Ông Tố, Trưng Vương, Trần Quang Khải, Trần Văn Giàu, Thanh Đa, Đa Phước.

Ngay cả các trường top đầu cũng tăng chỉ tiêu như: Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa tăng 180 học sinh; THPT Nguyễn Thị Minh Khai tăng 155; THPT Trần Phú và THPT Nguyễn Hữu Cầu đều tăng 135; THPT Phú Nhuận tăng 100; THPT Lê Quý Đôn tăng 35.

Ở TPHCM khu vực 2, một số trường tăng đột biến như: Thái Hòa, Bình Phú, Nguyễn Huệ, Trịnh Hoài Đức, Huỳnh Văn Nghệ...

Ở TPHCM khu vực 3, các trường THPT tăng chỉ tiêu nhiều gồm: Trần Quang Khải, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Long Hải - Phước Tỉnh, Minh Đạm, Bưng Riềng, Phước Bửu.

Về quy mô, nhiều trường ở TPHCM có quy mô tuyển lớp 10 rất lớn, lên tới cả 1.000 học sinh. Dẫn đầu toàn hệ thống là Trường THPT Nguyễn Văn Tăng với 1.125 chỉ tiêu; tiếp theo là THPT Mạc Đĩnh Chi với 1.060; THPT Hùng Vương và THPT Tây Thạnh cùng 1.035; THPT Marie Curie 1.000 chỉ tiêu.

Nhóm trường THPT có 900-990 chỉ tiêu gồm hàng loạt trường quen thuộc như: Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Linh Trung (990); Trưng Vương, Nguyễn An Ninh, Bình Chánh, Trường Chinh, Thủ Đức… (900). Ngoài ra, một số trường có quy mô cao sát ngưỡng này gồm: THPT Gia Định: 960; THPT Trần Phú: 945; THPT Phú Nhuận: 925. Ngưỡng để vào top 50 trường có quy mô tuyển sinh lớn bắt đầu từ khoảng 810 chỉ tiêu, gồm: Thủ Thiêm, Thạnh Lộc, Phan Đăng Lưu, Quang Trung, Củ Chi, An Nhơn Tây.

Dù vậy, áp lực tuyển sinh lớp 10 vẫn rất lớn ở các trường khu vực 1 TPHCM. Các trường có điểm chuẩn cao nhất TPHCM năm 2025 như: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Nguyễn Hữu Cầu… năm nay có số lượng tuyển sinh lớp 10 không quá thấp, nhưng cũng không “mở rộng cửa”.

Cụ thể, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 465 học sinh; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển 780 học sinh; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyển 845 học sinh.

Năm ngoái, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có điểm chuẩn cao nhất thành phố với NV1 là 24,5; NV2 là 25; NV3 là 25,5. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đứng thứ 3 với NV1 là 23,5; NV2 là 24; NV3 là 24,25. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đứng thứ 2 với NV1 là 23,75; NV2 là 24; NV3 là 24,75.

Ngoài ra, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tuyển 835 học sinh; THPT Bùi Thị Xuân tuyển 700 học sinh; THPT Lê Quý Đôn tuyển 560 học sinh...

Đặc biệt năm 2025, Trường THPT Gia Định “rơi” khỏi top 10 điểm chuẩn cao nhất TPHCM khi NV1 chỉ lấy 18,75 điểm. Tuy nhiên, năm nay chỉ tiêu của THPT Gia Định Gia Định là 960 học sinh. Đây có thể là “bẫy” lớn cho học sinh nếu không tỉnh táo lựa chọn, bởi trường Gia Định thường nằm trong nhóm điểm chuẩn cao của TPHCM.

Đáng chú ý, một số trường “hot” ở nhóm giữa lại có quy mô tuyển sinh rất lớn. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển tới 1.060 học sinh; Trường THPT Hùng Vương và THPT Tây Thạnh cùng tuyển 1.035 học sinh; THPT Marie Curie tuyển 1.000 học sinh. Một số trường khác như THPT Trần Phú (945), THPT Phú Nhuận (925), THPT Nguyễn An Ninh và THPT Trưng Vương cùng 900 chỉ tiêu...