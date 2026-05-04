Theo thống kê từ dữ liệu đăng ký nguyện vọng 1, nhiều trường THPT tại TPHCM ghi nhận tỷ lệ chọi vượt mốc 2, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Dẫn đầu là Trường THPT Thủ Đức với tỷ lệ chọi 2,56 khi có 2.312 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên tổng chỉ tiêu 900. Xếp ngay sau là Trường THPT Bùi Thị Xuân với tỷ lệ 2,55.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45), Trường THPT Dĩ An (2,34) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức (2,31).

Nhóm các trường có tỷ lệ chọi quanh mức 2,1 đến 2,3 gồm Trường THPT Lê Quý Đôn (2,30), Trường THPT Trần Văn Ơn (2,25), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (2,19) và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,16).

Đáng chú ý, cùng mức 2,16 còn có Trường THPT Phạm Văn Sáng và Trường THPT Vĩnh Lộc. Trong khi đó, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa và Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đều có tỷ lệ chọi 2,15.

Các trường còn lại trong top 20 gồm Trường THPT Bến Cát (2,12), Trường THPT Trần Phú (2,12), Trường THPT Thạnh Lộc (2,10), Trường THPT Tây Thạnh (2,07), Trường THPT Phú Nhuận (2,05), Trường THPT Bình Phú (2,04) và Trường THPT Trần Khai Nguyên (2,02).

Dưới đây là danh sách 20 trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao nhất TPHCM năm 2026. Đây là các trường do Sở GD-ĐT TPHCM quản lý: