Theo thống kê từ dữ liệu đăng ký nguyện vọng 1, nhiều trường THPT tại TPHCM ghi nhận tỷ lệ chọi vượt mốc 2, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Dẫn đầu là Trường THPT Thủ Đức với tỷ lệ chọi 2,56 khi có 2.312 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên tổng chỉ tiêu 900. Xếp ngay sau là Trường THPT Bùi Thị Xuân với tỷ lệ 2,55.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45), Trường THPT Dĩ An (2,34) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức (2,31).

Nhóm các trường có tỷ lệ chọi quanh mức 2,1 đến 2,3 gồm Trường THPT Lê Quý Đôn (2,30), Trường THPT Trần Văn Ơn (2,25), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (2,19) và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,16).

Đáng chú ý, cùng mức 2,16 còn có Trường THPT Phạm Văn Sáng và Trường THPT Vĩnh Lộc. Trong khi đó, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa và Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đều có tỷ lệ chọi 2,15.

Các trường còn lại trong top 20 gồm Trường THPT Bến Cát (2,12), Trường THPT Trần Phú (2,12), Trường THPT Thạnh Lộc (2,10), Trường THPT Tây Thạnh (2,07), Trường THPT Phú Nhuận (2,05), Trường THPT Bình Phú (2,04) và Trường THPT Trần Khai Nguyên (2,02).

Dưới đây là danh sách 20 trường có tỷ lệ chọi lớp 10 cao nhất TPHCM năm 2026. Đây là các trường do Sở GD-ĐT TPHCM quản lý: 

TRƯỜNG

CHỈ TIÊU

NV1

TỶ LỆ CHỌI

Trường THPT Thủ Đức

900

2312

2.56

Trường THPT Bùi Thị Xuân

700

1787

2.55

Trường THPT Lê Trọng Tấn

675

1655

2.45

Trường THPT Dĩ An

540

1266

2.34

Trường THPT Trịnh Hoài Đức

765

1774

2.31

Trường THPT Lê Quý Đôn

560

1293

2.30

Trường THPT Trần Văn Ơn

540

1215

2.25

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

1060

2322

2.19

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

780

1692

2.16

Trường THPT Phạm Văn Sáng

810

1757

2.16

Trường THPT Vĩnh Lộc

720

1558

2.16

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa

465

1004

2.15

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

835

1797

2.15

Trường THPT Bến Cát

810

1720

2.12

Trường THPT Trần Phú

945

2004

2.12

Trường THPT Thạnh Lộc

810

1708

2.10

Trường THPT Tây Thạnh

1035

2146

2.07

Trường THPT Phú Nhuận

925

1901

2.05

Trường THPT Bình Phú

720

1473

2.04

Trường THPT Trần Khai Nguyên

720

1455

2.020

Từ 17h ngày 4/5 đến chậm nhất 17h ngày 8/5, phụ huynh và học sinh TPHCM được phép điều chỉnh các nguyện vọng đã đăng ký. Hệ thống tuyển sinh chỉ cho phép thay đổi nguyện vọng hoặc thứ tự nguyện vọng, không được thêm mới hoặc hủy đăng ký dự thi.

Tỷ lệ chọi lớp 10 tại TPHCM năm 2026
Tỷ lệ chọi lớp 10 tại TPHCM năm 2026 vừa được Sở GD-ĐT công bố. Đây là kết quả thống kê số lượng nguyện vọng 1 vào 176 trường THPT công lập trên địa bàn.