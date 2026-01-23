Theo ghi nhận của PV VietNamNet, một trong số những chặng bay căng thẳng nhất là từ TPHCM đi Thanh Hóa và ngược lại.

Khảo sát trên hệ thống bán vé của các hãng cho thấy, với chặng bay này, Vietjet Air đã hết vé chiều đi từ ngày 11/2-16/2 (tức từ 24 đến 28 tháng Chạp), chiều từ Thanh Hóa vào TPHCM cạn sạch vé trong 6 ngày, tức từ mùng 4-9 Tết. Nếu hành khách đặt vé trong giai đoạn từ 10/2 (Tết ông Công ông Táo) đến mùng 9 Tết, giá vé khứ hồi chặng này lên tới 8,67 triệu đồng (đã gồm thuế, phí).

Tương tự, Bamboo Airways cũng hết vé chiều vào đến tận đầu tuần làm việc mới sau Tết.

Tại Vietnam Airlines, vé bay Tết chặng TPHCM - Thanh Hóa cũng căng thẳng từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, khi hệ thống ghi nhận vé hết sạch cả hai chiều. Khách chấp nhận về sớm từ 20-22 tháng Chạp đến sau mùng 10 Tết, giá vé hiển thị là 7,5 triệu đồng/vé khứ hồi (đã gồm thuế, phí), từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết là 8 triệu đồng/vé khứ hồi, từ 29 Tết đến mùng 10 Tết lên tới gần 9,7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Tuy nhiên, sau khi các hãng bay trong nước bổ sung chuyến, giá vé máy bay Tết một số chặng đã hạ nhiệt.

Chẳng hạn, chặng TPHCM - Hà Nội, giá vé tại Vietnam Airlines vào khoảng 8-9 triệu đồng bay sáng sớm 10/2 (23 tháng Chạp) chiều vào 21/2 (mùng 5 Tết). Giá vé đắt chủ yếu do chiều bay vào TPHCM sau Tết, từ 4,5 triệu đồng/chặng (chưa gồm thuế, phí).

Trong khi đó, Vietjet Air và Vietravel Airlines niêm yết giá khoảng 7,2 triệu đồng/vé khứ hồi (đã gồm thuế, phí) cho cùng thời điểm khởi hành. Mức giá tại Bamboo Airways dao động từ 7,3-8,4 triệu đồng/vé khứ hồi.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trong dịp Tết. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Đại diện Vietravel Airlines cho hay, mặt bằng giá vé chặng hiện không tăng so với cùng kỳ và duy trì ở mức cạnh tranh. Riêng đường bay TPHCM - Hà Nội ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng 5-10% so với Tết Nguyên đán 2025.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), đối với đường bay trục TPHCM - Hà Nội, tình hình đặt chỗ nhìn chung vẫn còn dư địa, chỉ ghi nhận mức cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết. Cụ thể, chặng TPHCM - Hà Nội trong các ngày 12-13/2 đạt khoảng 85-88%, trong khi chiều ngược lại Hà Nội - TPHCM các ngày 21-23/2 đạt 80-96%.

Cơ quan này dẫn số liệu thống kê về tình hình đặt chỗ của các hãng bay trong nước tính đến hôm nay (23/1) cho thấy, thị trường vận tải hàng không nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao và thể hiện rõ đặc điểm “lệch đầu”, tương tự các năm trước.

Cụ thể, giai đoạn trước Tết, đặc biệt từ 10-15/2 (tức từ 23 đến 28 tháng Chạp), nhu cầu đi lại tập trung mạnh ở các đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã đạt trên 80%, trong đó hàng loạt đường bay ghi nhận mức 90-100%, thậm chí kín tải vào các ngày cao điểm như TPHCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới, Vân Đồn.

Ở chiều ngược lại, lượng khách từ các địa phương về TPHCM trong giai đoạn này ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35%, thậm chí phải khai thác chuyến bay ferry nhằm bảo đảm vị trí tàu bay cho cao điểm sau Tết.

Tại các đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh địa phương miền Trung và miền Nam, trong giai đoạn trước Tết, tỷ lệ đặt chỗ đa phần vẫn còn ở mức thấp, nhiều đường bay như Hà Nội tới Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ... mới bán được từ 30-60% số ghế. Chỉ riêng chặng bay Hà Nội - Đồng Hới có tỷ lệ đặt chỗ rất cao, từ 88-100% trong 3 ngày cao điểm 12-15/2.

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21-25/2), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TPHCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80-100%, trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng vào TPHCM gần như hết sạch.

Cục Hàng không nhận định, các số liệu cho thấy nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao, song phân bổ không đồng đều giữa các chiều bay. Đặc điểm lệch đầu gây áp lực lớn lên công tác điều hành, bố trí đội tàu bay và khai thác chuyến bay, làm phát sinh nhiều chuyến bay rỗng, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của các hãng hàng không.

Mặc dù tổng năng lực cung ứng được duy trì ở mức cao, song việc tăng tải cục bộ trên các đường bay nóng trong một số ngày cao điểm vẫn gặp nhiều thách thức do hạn chế về đội tàu bay và điều kiện khai thác.