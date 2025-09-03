Gần 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2025, cũng chưa có lịch nghỉ Tết từ cơ quan chức năng, các hãng hàng không trong nước đồng loạt công bố mở bán vé máy bay Tết từ cuối tháng 8/2025.

Vé được mở bán từ 2/2-3/3/2026, tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch.

Cụ thể, đợt mở bán đầu tiên của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) bắt đầu từ 3/9, với tổng số hơn 3,5 triệu ghế, gồm cả mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay cao điểm tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc...

Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp Tết. Ảnh minh họa: NIA

Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TPHCM tăng gần 18%, đường bay TPHCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TPHCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ. Ngoài ra, hãng cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore,... đáp ứng nhu cầu đi du lịch của người dân trong dịp Tết.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2025 (rơi vào đầu năm 2026 dương lịch), tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm và sáng sớm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến của Vietnam Airlines.

Trước đó, ngày 28/8, Hàng không Vietjet Air cũng công bố mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3/2-2/3/2026.

Cụ thể, giá vé từ TPHCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay từ TPHCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột... có giá từ 1 triệu đồng. Giá vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1,61 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, giá vé chỉ từ 0 đồng. Giá vé trên chưa bao gồm thuế, phí.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết được cung ứng. Hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietravel Airlines chưa có thông tin về kế hoạch mở bán vé Tết.

Tùy theo nhu cầu của thị trường, việc cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot, Vietnam Airlines Group và Vietjet sẽ mở bán các đợt vé máy bay Tết tiếp theo.

Trên thực tế, từ 10-11/2/2026 (tức 23 tháng Chạp) trở đi, giá vé máy bay Tết đã tăng chóng mặt, đặc biệt trên một số chặng bay "nóng".

Cụ thể, từ đầu TPHCM ra Hà Nội, giá vé máy bay tăng tịnh tiến, từ 6,36 triệu đồng/vé khứ hồi (chuyến đi 24 Tết) tăng dần lên 6,78 triệu đồng (25 Tết) rồi 7,3 triệu đồng (6 Tết) và chuyến về vào mùng 5-6 tháng Giêng. Giá vé đã gồm thuế, phí.

Đặc biệt, với chặng bay TPHCM - Thanh Hóa và TPHCM - Vinh, giá vé máy bay Tết còn căng thẳng hơn, dao động từ 7-7,45 triệu đồng/vé khứ hồi, chặng TPHCM - Hải Phòng 7,3 triệu đồng/vé.

Do đó, các hãng bay trong nước khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm, tránh tình trạng khan hiếm, sốt giá vào cận Tết; đồng thời, khách chỉ nên mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng của hãng để tránh rủi ro vé giả.