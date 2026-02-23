Mục tiêu dài hạn mà VNSC hướng tới là xây dựng một trung tâm quan sát quốc gia sử dụng viễn thám, nơi dữ liệu từ vệ tinh, máy bay và UAV được tích hợp, xử lý.

Khi đó, người lãnh đạo có thể “ngồi một chỗ” nhưng vẫn có đầy đủ dữ liệu được cập nhật liên tục để chỉ đạo trực tiếp các vấn đề như cháy rừng, lũ lụt, sạt lở trên phạm vi cả nước.

“Việt Nam hoàn toàn làm được điều này nhờ nguồn nhân lực hiện có và sự phối hợp giữa vệ tinh mua của nước ngoài với vệ tinh tự chế tạo”, PGS.TS Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Ông chia sẻ thêm, người làm vũ trụ phải có ước mơ và dám làm. Rất nhiều bạn trẻ có đam mê nhưng việc đầu tư không liên tục và lương theo bảng nhà nước khiến họ gặp khó khăn khi có gia đình riêng. Chúng ta cần cơ chế đặc thù, cần phá cách trong việc chọn và sử dụng người tài cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Theo ông Tuấn, thay vì bắt các tổng công trình sư phải làm đơn "xin" đăng ký theo kiểu quản lý hành chính, Nhà nước nên có sự trân trọng và mời họ. Chỉ cần một hệ số lương tương đương lĩnh vực an ninh quốc phòng (khoảng 1,8) để các nhà khoa học yên tâm dành toàn tâm sức cho nghiên cứu.

“Tôi làm chiến lược vũ trụ từ năm 2006, đến nay gần 20 năm. Tôi hy vọng với Nghị quyết 57, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh hơn. Để đột phá, chúng ta cần một người đứng đầu cấp cao chỉ đạo trực tiếp, như cách Kennedy tuyên bố chương trình Apollo đưa con người lên mặt trăng của Mỹ hay cơ quan vũ trụ của Philippines trực thuộc Tổng thống”, Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Tuấn chia sẻ thêm, người làm vũ trụ phải có ước mơ và dám làm. Rất nhiều bạn trẻ đam mê nhưng việc đầu tư không liên tục và lương theo bảng nhà nước khiến họ gặp khó khăn khi có gia đình riêng. Chúng ta cần cơ chế đặc thù, cần phá cách trong việc chọn và sử dụng người tài cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Thay vì bắt các tổng công trình sư phải làm đơn "xin" đăng ký theo kiểu quản lý hành chính, Nhà nước nên có sự trân trọng và mời họ. Chỉ cần một hệ số lương tương đương lĩnh vực an ninh quốc phòng (khoảng 1.8) để các nhà khoa học yên tâm dành toàn tâm sức cho nghiên cứu.

“Tôi làm chiến lược vũ trụ từ năm 2006, đến nay gần 20 năm. Tôi hy vọng với Nghị quyết 57, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh hơn. Để đột phá, chúng ta cần một người đứng đầu cấp cao chỉ đạo trực tiếp, như cách Kennedy tuyên bố chương trình Apollo đưa con người lên mặt trăng của Mỹ hay cơ quan vũ trụ của Philippines trực thuộc Tổng thống”, Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh.