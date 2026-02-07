Chiều nay, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân đã có cuộc gặp thân mật với chị Amanda Nguyễn - nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.

Năm 2025, tổ hợp tàu New Shepard với phi hành đoàn gồm 6 nữ đã bay vào không gian. 6 phi hành gia được tuyển chọn là các phụ nữ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có chị Amanda Nguyễn.

Chuyến du hành của tàu New Shepard đã thành công tốt đẹp khi lên tới độ cao 100km trong không gian và trở về an toàn. Sau chuyến bay, chị Amanda Nguyễn ghi dấu là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đã chứng kiến chuyến bay của tàu New Shepard và trao thư chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường tới chị Amanda Nguyễn. Đến giữa năm 2025, trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, chị Amanda Nguyễn bàn giao lại các hạt sen giống cho Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sau khi được đưa lên không gian.

Trung tướng Phạm Tuân tặng sách cho chị Amanda Nguyễn

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi giao lưu vì đã tạo khoảnh khắc đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ.

Từ người anh hùng bản lĩnh mở ra những cánh cửa đầu tiên, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp bước và viết tiếp hành trình ấy, qua đó truyền cảm hứng tới các thế hệ Việt Nam.

Chị Amanda Nguyễn bày tỏ xúc động khi được trở về Việt Nam, chia sẻ về chuyến bay vào không gian, câu chuyện mang theo hạt sen mà chị đã tiếp nhận từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để mang lên không gian thực hiện thí nghiệm, cũng như bức thư chúc mừng của Chủ tịch nước.

Trích dẫn câu nói của Trung tướng Phạm Tuân: “Từ vũ trụ nhìn xuống, quê hương không phải là Việt Nam, Nga hay bất cứ quốc gia nào, mà là Trái Đất”, chị Amanda Nguyễn luận giải thêm rằng, chính khoa học và công nghệ đã giúp con người có được góc nhìn ấy.

Theo chị Amanda, khoa học và công nghệ là ngôn ngữ chung của nhân loại, là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hàn gắn giữa các dân tộc. Từ không gian nhìn xuống, Trái Đất hiện lên như một “chấm xanh nhạt giữa vũ trụ bao la” - một tổng thể thống nhất, nơi không tồn tại đường biên chia cắt, mà chỉ có một cộng đồng nhân loại cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ hành tinh.

Chia sẻ với thế hệ trẻ, Trung tướng Phạm Tuân bồi hồi nhắc lại chuyến bay lịch sử cách đây 46 năm (1980) và hành trình từ một phi công chiến đấu trong chiến tranh đến hôm nay được trò chuyện thân tình với những người bạn quốc tế.

Ông nhấn mạnh lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ: “Là người Việt Nam, phải phát huy truyền thống Việt Nam và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trung tướng Phạm Tuân kể lại những bài huấn luyện khắc nghiệt và các tình huống nguy hiểm trong quá trình bay, qua đó nhấn mạnh bản lĩnh, kỷ luật và sự bình tĩnh của người phi công, người phi hành gia.

Gửi gắm tới thế hệ trẻ, ông cho rằng điều quan trọng là tự đánh giá đúng bản thân để lựa chọn con đường phù hợp, đồng thời đề cao vai trò của sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, coi đây là chìa khóa để mỗi cá nhân và đất nước tìm ra lối đi riêng.

Tại buổi gặp mặt, chị Amanda Nguyễn đã tặng Trung tướng Phạm Tuân phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà chị đã sử dụng trong chuyến bay vào không gian.

Trung tướng Phạm Tuân cũng trao tặng chị Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông.