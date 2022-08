Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc mới Covid-19 trong tuần

Thông tin trên vừa được Sở Y tế TP.HCM cho biết trong chiều 11/8. Theo báo cáo hàng tuần của WHO, lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, Việt Nam lại nằm trong danh sách các nước có số ca mắc Covid-19 mới cao nhất trong tuần, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Cụ thể, ở cấp độ quốc gia, số ca mắc mới hàng tuần của Việt Nam là hơn 571.000, chỉ xếp sau Nhật Bản (1,4 triệu ca), Mỹ (gần 760.000 ca) và Hàn Quốc (hơn 713.000 ca). Như vậy, trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 4 trong số các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất.

Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số ca tử vong cao nhất tuần. Những quốc gia này bao gồm Mỹ (hơn 2.700 ca), Brazil (hơn 1.400 ca), Nhật Bản (1.002 ca) và Tây Ban Nha (654 ca).

Hiện tại, khu vực Tây Thái Bình Dương là khu vực duy nhất trên toàn cầu đang có số mắc tăng cao, các khu vực khác đều có số ca mắc mới giảm so với tuần trước đó. Ở cấp độ khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 3 về số ca mắc mới, không nằm trong nhóm có số tử vong mới cao.

Số ca mắc mới Covid-19 tại Việt Nam trong tháng 7 và 8/2022.

Báo cáo của WHO ghi chú, số ca mắc tại Việt Nam tăng cao một phần là do báo cáo bổ sung của một số tỉnh (trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến nay). Tuy nhiên, thực tế cũng ghi nhận số ca mắc mới đang gia tăng khá rõ, số ca nặng và thở máy cũng tăng theo.

Sở Y tế TP.HCM nhận định, Việt Nam chưa xuất hiện trở lại trong danh sách các nước có số tử vong mới cao nhất là kết quả của chiến dịch tiêm vắc xin trong phạm vi cả nước trong thời gian qua.

Trong khi đó, Bộ Y tế công bố ngày 11/8, cả nước ghi nhận 2.367 ca Covid-19 tăng hơn 300 ca so với hôm qua. Riêng tỉnh Nghệ An đăng ký bổ sung 4.408 ca. Hiện nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 43.095 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.