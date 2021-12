Trở lại sau đại dịch, New York đã thu hút hàng chục triệu lượt khách du lịch trong năm nay. Nhưng mùa đông luôn biến một trong những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới trở nên kỳ diệu hơn. Tới New York thời điểm này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cây thông Noel biểu tượng của Trung tâm Rockefeller khi nó chính thức được thắp sáng vào những ngày đầu tháng 12 hàng năm. Được coi là "Ngọn hải đăng trong mùa lễ hội của New York", cây thông Noel trước Trung tâm Rockefeller đã có lịch sử gần một thế kỷ.

Cây thông năm nay có tên gọi là Nordic Spruce cao 79 m với 50.000 ngọn đèn và các ngôi sao Swarovski ba chiều, được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Daniel Libeskind. Điểm nhấn đặc biệt tạo nên vẻ lấp lánh đáng kinh ngạc của Nordic Spruce là nó được bao phủ bởi ba triệu viên pha lê cao cấp.

Trong nhiều năm, thủ đô Vilnius của Litva thường được vinh danh là một trong những điểm đến có cây thông Noel đẹp nhất thế giới. Mỗi năm, chủ đề trang trí cây thông đều thay đổi. Những chủ đề khiến cây thông này trở nên nổi tiếng chắc chắn phải kể tới là thời gian, cờ vua hay sắc tím.

Năm nay cây thông ngoạn mục của Vilnius được đặt tại Quảng trường Nhà thờ. Được thiết kế bởi Dominykas Koncevičius, cây thông Vilnius lấy cảm hứng từ niềm đam mê của ông với hình dạng của những bông tuyết. Cây thông trắng sáng cao 27 m này là lý do khiến rất nhiều du khách đổ về Vilnius những ngày cuối năm.

Rio Di Janeiro đã gây ấn tượng với nhiều du khách khi xây dựng một cây thông nổi lớn nhất thế giới cao gần 85 mét. Cây thông này lần đầu được thắp sáng vào năm 1996. Trong mùa lễ hội cuối năm, những màn pháo hoa rực rỡ trên Phá Rodrigo de Freitas sẽ tô điểm thêm sự ngoạn mục cho cảnh tượng nơi đây.

Ghé thăm thị trấn có từ thời trung cổ Gubbio ở Ý những ngày tháng 12, du khách có thể chiêm ngưỡng một trong những cây thông lớn nhất thế giới được trang trí trên sườn núi Ingino. Với chiều dài gần 610 m, đỉnh của ngọn cây thông này hướng tới Vương cung thánh đường của Thần Hộ mệnh Sant'Ubaldo, nơi được gắn một ngôi sao băng màu trắng sáng. Những ánh đèn rực rỡ sẽ được thắp lên lúc 18:30 chiều, ngày 7 tháng 12 ở Piazza Gramsci, nơi Giáo hoàng Benedict XVI và Giáo hoàng Francis trước đây từng trực tiếp bật đèn.

Trở lại với một cây thông truyền thống hơn ở Strasbourg hay còn được gọi là Christkindlsmärik, khu chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất của Pháp có từ giữa những năm 1500 và được biết đến là "Thủ đô của Giáng sinh".

Nằm ở Place Kléber, khu chợ những ngày lễ hội càng trở nên kỳ diệu hơn với cây thông Noel mang tính biểu tượng ngay trung tâm. Cao chót vót hơn 30m, cây thông ở đây được trang trí bằng 7 km đèn thần tiên và khoảng 400 món đồ trang trí. Ngoài ra, có khoảng 50 đến 80 cành thông sẽ được ghép thêm để cây thông thêm ấn tượng. Những người công nhân đã mất khoảng 250 giờ lao động để tạo nên cây thông tuyệt đẹp này.

Hãy tạm quên Quảng trường Trafalgar đi để khám phá màu sắc mới hiện đại, trẻ trung hơn ở khu tổ hợp Coal Drops Yard nằm ngay giữa thủ đô London của Anh.

Với thiết kế đặc biệt, cây thông năm nay ở Coal Drops Yard được gọi là Prism. Lăng kính vạn hoa khổng lồ cao 8.5 m này được thiết kế lại từ cấu trúc cây của năm 2020. Bước vào bên trong "cây thông" này, du khách sẽ được bao quanh bởi những chiếc đèn và gương nhiều màu như đang ở "trong một thế giới tuyệt đẹp của màu sắc và ánh sáng".

Nằm ở Quảng trường Citizen, năm nay cây thông Noel cao nhất Đài Loan có chủ đề là LEGO. Cây thông này là một trong những tác phẩm của sự kiện Christmasland được tổ chức thường niên nhằm trưng bày những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, dự án cùng ánh sáng rực rỡ.

Vì Giáng sinh không phải ngày lễ chính ở Đài Loan nên sự xuất hiện của cây thông khổng lồ này đã gây bất ngờ cho nhiều du khách.

Dù chiều cao thay đổi theo mỗi năm nhưng cây thông đẹp nhất thủ đô của Bồ Đào Nha từng cao tới 76 m và cũng là một trong những cây thông Noel cao nhất ở châu Âu.

Mặc dù là một cây nhân tạo nhưng cây thông đặt giữa quảng trường rộng lớn bên bờ sông, Praça do Comércio vẫn mang tới cảm giác trang nhã truyền thống với màu sắc và ánh sáng rực rỡ. Du khách thậm chí có thể tiến vào bên trong để ngắm nhìn những ngọn đèn kỳ ảo của cây thông đặc biệt này.