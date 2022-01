Một số món ăn Trung Quốc, phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt vào bữa tối đêm Giao thừa, được cho là sẽ mang lại may mắn trong năm mới.

Biểu tượng cho sự may mắn của những món ăn truyền thống trong năm mới của Trung Quốc dựa trên cách phát âm tên gọi hoặc hình dáng. Ngoài ra, cách dùng món ăn cũng có ý nghĩa rất lớn.

Các món ăn phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc bao gồm bánh bao, cá, chả giò và bánh tổ. Dưới đây là 7 món ăn mang lại sự may mắn trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc do China Highlights tổng hợp.

Cá: Tượng trưng cho sự thịnh vượng

Món cá hấp. Ảnh: Tak Po

Cá là một trong những món ăn đặc trưng nhất trong năm mới của Trung Quốc. Trong tiếng Trung, “cá” phát âm gần giống như “dư thừa”. Người Trung Quốc luôn mong muốn có một khoản tiền dư thừa vào cuối năm, bởi họ nghĩ rằng nếu cuối năm tiết kiệm được một khoản tiền thì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong năm mới.

Từ đầu tiên của “cá diếc” trong tiếng Trung Quốc phát âm giống cụm từ “Chúc may mắn”. Ăn cá diếc trong dịp Tết Nguyên đán được cho là sẽ mang lại may mắn trong năm mới. Phần đầu của từ “cá trôi đen” trong tiếng Trung Quốc được phát âm giống như quà tặng. Bởi vậy, người Trung Quốc cho rằng ăn cá trôi đen trong năm mới sẽ tượng trưng cho sự may mắn.

Khi ăn cá, người Trung Quốc thường bỏ lại một ít, vì điều này mang ý nghĩa cho sự dư thừa trong năm mới.

Bánh bao: Tượng trưng cho sự giàu có

Với lịch sử hơn 1.800 năm, bánh bao là một món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, đặc biệt là ở miền Bắc nước này.

Bánh bao tượng trưng cho sự giàu có trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc. Ảnh: Serious Eats

Bánh bao có thể được làm giống hình thỏi bạc của Trung Quốc. Theo quan niệm, càng ăn nhiều bánh bao trong Tết Nguyên đán, càng kiếm được nhiều tiền trong năm mới.

Bánh bao thường bao gồm thịt băm và các loại rau thái nhỏ được bọc trong một lớp bột mỏng. Nhân phổ biến là thịt lợn băm, tôm cắt hạt lựu, cá, thịt gà xay, thịt bò và rau. Bánh bao có thể được nấu chín bằng cách luộc, hấp, chiên hoặc nướng. Người Trung Quốc không ăn bánh bao với dưa cải vào dịp Tết vì nó thể hiện sự nghèo khó.

Vào đêm Giao thừa, người Trung Quốc thường có truyền thống ăn bánh bao với bắp cải và củ cải với mong muốn làn da sẽ trở nên trắng trẻo và tâm trạng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Một số người Trung Quốc đặt một sợi chỉ trắng bên trong một chiếc bánh bao và người ăn chiếc bánh bao đó được cho là sẽ trường thọ. Họ cũng có thể đặt một đồng xu vào chiếc bánh bao với mong muốn người ăn nó sẽ trở nên giàu có.

Chả giò: Tượng trưng cho sự thịnh vượng

Ảnh: Abincii

Chả giò là một món ăn ngày Tết của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở các thành phố phía Đông Trung Quốc như Giang Tây, Giang Tô, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Châu, Thâm Quyến.

Chả giò là món ăn gồm các cuộn hình trụ có nhân rau hoặc thịt. Nhân được gói trong giấy gói bột mỏng. Chả giò khi chiên có màu vàng ươm, trông giống như miếng vàng mang ý nghĩa một năm “tiền vào đầy túi”.

Bánh gạo nếp: Mang lại thu nhập hoặc chức vụ cao hơn

Ảnh: Radiant Rachels

Bánh gạo nếp là một món ăn trượng trưng cho sự may mắn được ăn vào đêm giao thừa của người Trung Quốc. Trong tiếng Trung Quốc, bánh gạo nếp có nghĩa là “ngày càng cao hơn qua từng năm”.

Người Trung Quốc cho rằng điều này có nghĩa là bạn càng ở trên cao thì công việc kinh doanh của bạn càng thịnh vượng. Nguyên liệu chính của bánh gạo nếp là gạo nếp, đường, hạt dẻ, táo đỏ và lá sen.

Bánh trôi tàu: Mong muốn gia đình sum vầy

Ảnh: KNET

Bánh trôi tàu là món ăn chính trong Lễ hội đèn lồng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ở miền Nam Trung Quốc, mọi người ăn món ăn này trong suốt dịp Tết Nguyên đán.

Cách phát âm và hình dạng tròn của bánh trôi tàu có liên quan đến sự đoàn tụ và ở bên nhau. Đó là lý do tại sao món ăn này được người Trung Quốc ưa chuộng trong dịp năm mới.

Mì trường thọ: Tượng trưng cho hạnh phúc và trường thọ

Ảnh: Fine Cooking

Đúng như tên gọi của nó, mì trường thọ tượng trưng cho ước nguyện trường thọ. Đây là món ăn tượng trưng cho sự may mắn trong Tết Nguyên đán, đặc biệt ở miền Bắc Trung Quốc.

Sợi mì trường thọ dài hơn những sợi mì bình thường và không cắt nhỏ, có thể chiên hoặc luộc và cho vào bát cùng với nước dùng.

Trái cây may mắn: Tượng trưng cho sự đầy đủ và sung túc

Ảnh: China Highlights

Một số loại trái cây thường được ăn trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc là quýt, cam và bưởi bởi chúng màu vàng và có hình dạng tròn. Điều này tượng trưng cho sự no đủ và giàu có.

Ăn quýt và cam được cho là sẽ mang lại may mắn và tài lộc. Trong tiếng Trung Quốc, có nghĩa là cam và quýt phát âm giống với “thành công”. Ăn bưởi được cho là sẽ mang lại sự thịnh vượng. Càng ăn nhiều bưởi sẽ càng mang lại sự giàu có.

