Nhiều quốc gia ở khắp nơi trên thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động để đón Tết Nhâm Dần.

Để chào mừng năm con hổ trong 12 con giáp của văn hóa Á Đông, nhiều nước trên thế giới đã ra mắt các bộ tem thư hình con hổ.

Ở Pháp, một bộ tem hổ đã được phát hành bởi họa sĩ Trung Quốc Chen Jianghong. “Hổ là vua của muôn loài, nên tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa thêm sức mạnh vào tác phẩm của mình”, ông Chen cho biết.

Họa sĩ Trung Quốc Chen Jianghong và bộ tem hổ mới được ông phát hành tại Pháp. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài Pháp, New Zealand và Belarus cũng phát hành bộ tem riêng của từng nước để chào mừng năm Nhâm Dần.

Bên cạnh tem thư, các hoạt động thể thao và văn hóa cũng đã được tổ chức trên toàn thế giới để đón Tết Nguyên đán.

Biểu ngữ chào Tết Nguyên đán trong trận đấu giữa Brooklyn Nets và Los Angeles Lakers thuộc Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Brooklyn Nets, câu lạc bộ bóng rổ nhà nghề từ New York (Mỹ) đã tổ chức các tiết mục chào Tết Nguyên đán trong trận đấu với Los Angeles Lakers thuộc khuôn khổ Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ ở nhà thi đấu Barclays Center hôm 26/1.

“Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, tôi muốn chúc mọi người một năm Nhâm Dần an khang và thịnh vượng”, John Abbamondi, Giám đốc điều hành tập đoàn BSE Global, chủ sở hữu CLB Brooklyn Nets, phát biểu trong trận đấu.

Tiết mục múa lân của các tình nguyện viên tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại New York, trong một sự kiện chào Tết Nguyên đán phối hợp tổ chức với Bưu điện Mỹ. Ảnh: Facebook

Sau một thời gian gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều bảo tàng, tổ chức văn hóa và trung tâm mua sắm ở thành phố New York đã và đang tổ chức trở lại các hoạt động mừng Tết Nguyên đán. Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại New York (NYCCC) là một trong số đó.

Phối hợp với các tổ chức như Bưu điện Mỹ, các nghệ sĩ, tình nguyện viên từ trung tâm sẽ cùng nhau biểu diễn các tiết mục múa cổ truyền phương Đông và viết thư pháp trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 năm nay.

Một màn biểu diễn lân sư rồng đón Tết Nguyên đán tại hạt Riverside, bang California (Mỹ) hôm 29/1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài New York, các hoạt động mừng Tết Nguyên đán cũng được tổ chức rầm rộ ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ như Washington D.C., Chicago, Philadelphia, Seattle, Boston hay Las Vegas.

Khán giả theo dõi một tiết mục múa lân chào Tết Nguyên đán tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia ở London (Anh) hôm 29/1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại châu Âu, người dân Anh đón Tết Nguyên đán bằng việc tham gia các sự kiện được tổ chức tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia ở thủ đô London, khai mạc từ hôm 29/1 vừa qua.

Tại đây, các tiết mục như múa lân, biểu diễn thái cực quyền, in thư pháp, cùng nhiều hoạt động khác cho mọi lứa tuổi đã thu hút nhiều gia đình địa phương đến tham quan và tận hưởng không khí Tết cổ truyền của văn hóa Á Đông.

Trẻ em Bulgaria ngắm nhìn các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm ảnh chủ đề Tết Nguyên đán tại Sofia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ở Bulgaria, một cuộc triển lãm ảnh các hoạt động trong Tết Nguyên đán đã được khai mạc tại thủ đô Sofia vào ngày 26/1, với 65 bức ảnh thể hiện cách người dân các nước châu Á kỷ niệm ngày Tết truyền thống trong âm lịch.

Triển lãm kéo dài 3 tuần, do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc phối hợp thực hiện với Đại sứ quán Trung Quốc tại Bulgaria, được tổ chức tại quảng trường Slaveykov, một địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thủ đô của Bulgaria.

browser not support iframe.

Thành phố Sydney (Australia) chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022. Video: 7News

Bất chấp diễn biến dịch Covid-19 khiến nhiều dịch vụ phải đóng cửa, Sydney, thành phố lớn nhất Australia, vẫn có nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Các con ngõ và đường phố tại Khu phố người Hoa ở Sydney đã trở nên náo nhiệt với các buổi biểu diễn múa lân, quầy hàng, xe bán đồ ăn và trình diễn âm nhạc từ ngày 29/1 vừa qua.

Buổi trình diễn ánh sáng chào Tết Nguyên đán 2022 tại thành phố Recife (Brazil) hôm 30/1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các thành phố như Recife (Brazil) và thủ đô Kiev (Ukraina) đã tổ chức các màn biểu diễn ánh sáng trên các công trình ở trung tâm thành phố để chào mừng Tết Nguyên đán, cũng như sự kiện Thế vận hội Mùa đông sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh trong thời gian tới.

Buổi trình diễn ánh sáng chào Tết Nguyên đán 2022 tại thủ đô Kiev (Ukraina) hôm 30/1. Ảnh: Tân Hoa Xã

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Việt Anh

Lý do người Trung Quốc mặc đồ màu đỏ đón Tết Câu chuyện sau đây sẽ giải thích lý do người Trung Quốc khi đón năm mới lại mặc quần áo màu đỏ hoặc đốt pháo.