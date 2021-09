TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 9, nhiều người dân băn khoăn về việc muốn trở lại TP để làm việc, học tập và sinh hoạt thì làm cách nào?

Những ngày gần đây, nhiều bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi đến báo VietNamNet bày tỏ băn khoăn, đang ở tỉnh ngoài, làm sao để quay lại TP.HCM sinh sống, làm việc và học tập.

Bạn Phạm Nhi hỏi: "Do đợt dịch vừa qua, tôi có yêu cầu công ty hỗ trợ nghỉ không lương 1 thời gian và về quê ở Bến Tre sinh sống.

Nay công ty yêu cầu tôi làm việc trở lại thì tôi cần giấy tờ thủ tục gì để được cơ quan chức năng chấp nhận cho tôi thông hành từ Bến Tre lên TP.HCM? Công ty tôi làm bên lĩnh vực tài chính vay tiêu dùng".

Nhiều bạn đọc khác bày tỏ nguyện vọng, do sinh sống ở TP nhưng ra tỉnh ngoài trước khi giãn cách, nay muốn về lại thì cần giấy tờ gì?...

Vấn đề bạn đọc quan tâm, chúng tôi đã nhiều lần đặt vấn đề đến các ngành chức năng và nhận được câu trả lời như sau:

TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường đến hết tháng 9, yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đó"; trừ các trường hợp được chính quyền cho phép. Tại các cửa ngõ ra vào TP hiện các lực lượng chức năng chốt chặn nghiêm ngặt để người dân không di chuyển tự do, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau ngày 30/9, nếu TP đã ổn và các địa phương khác đã ổn thì việc đi lại của người dân sẽ bình thường trở lại. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Tuy có nới dần một số hoạt động và thí điểm mở cửa ở một số địa bàn, nhưng chưa cho phép người dân di chuyển tự do ra vào cửa ngõ TP.

Theo đại diện Công an TP.HCM, hiện vẫn chưa có quy định để người dân tự do đi lại, đặc biệt ở các cửa ngõ. Công an TP đang chờ văn bản của UBND TP trên cơ sở ý kiến của Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến việc người lao động ở tỉnh ngoài muốn trở lại TP làm việc, trong cuộc họp gần đây giữa TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, các doanh nghiệp cần thời gian để khởi động lại và phải làm tốt việc thích ứng sản xuất an toàn, an toàn tới đâu mở rộng sản xuất tới đó.

Theo ông Hoan, ngoài việc công nhân được tiêm vắc xin, thường xuyên xét nghiệm thì doanh nghiệp phải có kịch bản xử lý tình huống khi có F0, bảo đảm cách ly, sản xuất an toàn...

Về việc phối hợp với các tỉnh, TP mở kênh đưa công nhân ở các tỉnh đã về quê trong đợt dịch thứ tư trở lại làm việc, điều này còn phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Ông Hoan cho biết, TP luôn sẵn sàng đón công nhân trở lại làm việc. Sau ngày 30/9, nếu TP đã ổn và các địa phương khác cũng ổn, thì việc đi lại của người dân sẽ bình thường trở lại trên cơ sở đã tiêm vắc xin. TP sẽ hỗ trợ việc tiêm vắc xin cho công nhân và người lao động.

Ban Thời sự

>>> Xem thêm hỏi đáp về Covid-19 mới nhất

Trong thời gian Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 11 bạn đọc có những thắc mắc hay chưa nắm rõ những quy định nào trong đời sống, sinh hoạt hãy gọi số điện thoại đường dây nóng 19001081 hoặc gửi tới địa chỉ e-mail banthoisu@vietnamnet.vn. Chúng tôi sẽ liên lạc với các cơ quan chức năng để trả lời quý bạn đọc đầy đủ và nhanh chóng nhất có thể.