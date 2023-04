Tôi thường bắt đầu công việc lúc 8h và kết thúc vào khoảng 18h chiều, tính ra, tôi vẫn làm việc khoảng 10 tiếng/ngày. ABC Bakery chuyên về bánh mỳ và các loại bánh, do vậy, tôi giữ thói quen ngày nào cũng vào xưởng bánh, xem công nhân làm việc, cần thì hướng dẫn họ. Khi vào tận xưởng, tôi sẽ hiểu công nhân cần gì để có thể làm công việc của họ tốt nhất. Từ đó, họ giúp cho sự nghiệp kinh doanh của tôi.

Ông Kao Siêu Lực : Năm 2020, tôi có giúp người nông dân tiêu thụ thanh long bằng việc sản xuất bánh mỳ thanh long. Khi về vùng nguyên liệu, đứng trước vườn thanh long thừa, có những người ôm tôi mà khóc. Tôi nghĩ, người nông dân thực sự tội nghiệp, đối với họ, được mùa và được giá là câu chuyện khó. Do các mối liên kết trong nông nghiệp chưa bền vững.

Tôi lại khác, tôi thích tự tìm nguyên liệu để làm sản phẩm. Dẫn chứng cho sự quan trọng của R&D, ở cửa hàng Go Gelato của công ty, tôi chấp nhận chi 4 tỷ đồng chỉ để mua máy làm kem và tủ chứa kem của Ý, còn nguyên liệu là kem sữa được tôi mua từ Đức.

Đến giờ, khi nhìn lại đế chế bánh được tạo dựng, ông có thấy mình là một người may mắn và thành công ?

Ông Kao Siêu Lực: (Cười) May mắn ư ? Tôi chắc chắn không phải là người may mắn. Tôi là người gốc Hoa nhưng sinh ra và lớn lên ở Phnôm Pênh, Campuchia. Gia đình tôi sống trong đúng giai đoạn diễn ra nạn diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo, ba và anh tôi đã qua đời thời điểm đó.

Ý thức hệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc diệt chủng này. Khmer Đỏ muốn đưa đất nước Campuchia trở lại với "quá khứ huyền thoại", trở thành một xã hội nông nghiệp. Tôi nhớ những ngày gập người cấy lúa hàng tiếng đồng hồ, nếu làm không được hoặc than mệt thì lập tức tôi sẽ bị hành quyết. Làm khỏe hơn bò, ăn dở hơn heo, ngủ tệ hơn chó, đó chính xác là những gì diễn ra.

Tôi bị họ cho vào danh sách xử tử, tôi phải tự tay đào hố chôn người tập thể. “Gia đình ông sẽ chết ở đây”, họ nói và chỉ cho tôi nhìn xuống cái hố. Đó là lúc tôi thấy cuộc đời này thật bất công với mình và tôi đã chấp nhận cái chết trong nay mai.

Trong thời gian lính Khmer Đỏ đó đi xin ý kiến chỉ huy chấp thuận sát hại gia đình tôi thì quân tình nguyện Việt Nam tiến vào, giúp giải phóng người dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng. Tôi theo đoàn người đi bộ trong 30 ngày, vượt biên tới Việt Nam. Biên giới cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh là nơi đầu tiên tôi đặt chân trên đất Việt Nam, đêm ngủ đầu tiên ở TP.HCM là quận 6.

Tôi nhớ rõ những ngày tháng đó. Tôi được sống và có ngày hôm nay là nhờ Việt Nam.

Do vậy, tôi đang làm việc, không chỉ vì sự nghiệp kinh doanh gia đình mà còn để trả ơn đất nước này. Tôi trả ơn bằng cách tạo công ăn việc làm cho người lao động, hỗ trợ tiêu thụ nông sản…