Thời tiết khá lạnh, nhưng tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh luôn nhộn nhịp người tìm về với những vườn hoa đào, quất cảnh để chơi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ngoài ra, nhiều thương lái đi xe tải thùng về để mua hoa tận vườn với giá gốc rồi vận chuyển tới các chợ hoa Tết để bán.

Quất cảnh Bình Khê, Đông Triều trĩu quả từ gốc lên đến ngọn.

Vụ hoa Tết năm nay, nông dân Đông Triều gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt hơn. Dù vậy, để cung ứng cho thị trường dòng cây cảnh đạt chất lượng, người trồng đã dày công chăm sóc và đang được hưởng "quả ngọt".

Năm nay quất cảnh được giá khi hình thức đẹp, quả to, ít rụng.

Vụ hoa năm nay, người trồng hoa lay ơn của thị xã Đông Triều phấn khởi hơn khi giá của loại hoa này đến thời điểm hiện tại tăng gần gấp 4 lần. Cụ thể, vụ hoa Tết năm 2023 mỗi cây lay ơn có giá 8.000 đồng, nhưng năm nay người dân bán với giá 30.000 đồng/cây.

Cũng được mùa như hoa lay ơn, quất cảnh tại Đông Triều năm nay phát triển tốt, cây nào cũng trĩu quả, quả khó rụng ngay cả khi gặp gió lớn.

TX Đông Triều năm nay trồng khoảng 14ha đào, giá không khác nhiều so với năm ngoái.

"Nhà tôi có 500 cây quất và 300 cây đào, năm nay quất được giá hơn khi bán từ 500.000 đến 800.000 đồng/cây, còn đào vẫn giá như năm ngoái, khoảng 300.000 đồng/cây. Ngoài những thương lái đã đặt từ trước thì vẫn có nhiều khách vãng lai tới tận vườn để mua", bà Phan Thị Khánh (65 tuổi, thôn Đồng Đò, xã Bình Khê) cho biết.

Bà Phan Thị Khánh hy vọng năm nay vườn quất và đào cảnh của gia đình sẽ bán được hết.

Trao đổi với PV. VietNamNet, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Đông Triều Lê Quốc Ruyến thông tin, trên địa bàn thị xã hiện có 400ha hoa, cây cảnh, tăng 200ha so với năm 2020, tập trung ở các vùng là Bình Khê, Bình Dương, Hồng Phong, An Sinh, Tràng An, Hoàng Quế.

Giá trị thu về bình quân từ các loại hoa này từ 300-400 triệu đồng/ha.

Người dân xã Bình Khê tất bật khênh đào bán cho thương lái.

"Trong thời điểm người dân vào vụ trồng hoa, chăm hoa, cơ quan chuyên môn đã cử cán bộ phối hợp với người dân nâng cao kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán, tránh việc được mùa nhưng mất giá", ông Ruyến nói.

Đào ở TX Đông Triều là loại đào phai nhiều cánh được ưa chuộng những năm nay.

Hoa ly và lay ơn năm nay được giá khi thương lái tới tận vườn mua khoảng 30.000 đồng/cây.

Do dày công chăm sóc, quất cảnh năm nay không có hiện tượng rụng quả nhiều.