Không chỉ gây chú ý bởi kiến trúc dát vàng độc đáo, khách sạn còn được định vị như một tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - ẩm thực toàn diện, góp phần làm phong phú thêm diện mạo du lịch cao cấp của thành phố biển miền Trung.
Tọa lạc bên vịnh Đà Nẵng, tại khu vực giao thoa giữa sông Hàn, biển Đông và dãy Hải Vân hùng vĩ, Wyndham Danang Golden Bay sở hữu vị trí hiếm có, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị đông đúc nhưng vẫn thuận tiện kết nối đến trung tâm thành phố. Đây cũng là khách sạn mang thương hiệu Wyndham Hotels & Resorts đầu tiên tại Đà Nẵng, đánh dấu sự hiện diện của một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới tại thị trường nghỉ dưỡng giàu tiềm năng này.
Điểm nhận diện rõ nét nhất của Wyndham Danang Golden Bay nằm ở ngôn ngữ kiến trúc lấy vàng làm cảm hứng chủ đạo. Không gian sảnh và nhiều chi tiết nội thất được hoàn thiện với sắc vàng ánh kim, tạo nên cảm giác sang trọng nhưng không phô trương. Thiết kế tổng thể theo phong cách hiện đại, chú trọng vào không gian mở và ánh sáng tự nhiên, giúp công trình hòa quyện với cảnh quan xung quanh thay vì tách rời khỏi thiên nhiên.
Sự đầu tư này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn thể hiện định hướng xây dựng một biểu tượng nghỉ dưỡng mang dấu ấn riêng, khác biệt so với những khách sạn cao tầng quen thuộc tại Đà Nẵng.
Nằm trên tầng 29 của khách sạn, hồ bơi vô cực dát vàng 24K được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của Wyndham Danang Golden Bay. Với tầm nhìn bao quát toàn cảnh vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân và thành phố, không gian này mang đến trải nghiệm thư giãn hiếm có, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn và buổi tối khi thành phố lên đèn.
Không chỉ là nơi thư giãn, hồ bơi vô cực còn trở thành một “điểm ngắm” được nhiều du khách lựa chọn trong các sự kiện đặc biệt của thành phố, trong đó có Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Từ trên cao, những màn trình diễn ánh sáng được thu trọn trong tầm mắt, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các vị trí xem truyền thống.
Wyndham Danang Golden Bay sở hữu hệ thống phòng nghỉ và suite với quy mô lớn, được thiết kế theo hướng tối ưu hóa sự thoải mái và công năng sử dụng. Các phòng đều có cửa sổ lớn hoặc ban công, hướng nhìn ra biển, vịnh hoặc thành phố, mang ánh sáng tự nhiên vào không gian sống.
Nội thất phòng mang phong cách hiện đại, tinh giản, kết hợp cùng những chi tiết dát vàng tinh tế trong khu vực phòng tắm - một điểm nhấn vừa đủ để tạo cảm giác khác biệt mà không làm mất đi sự ấm cúng cần thiết cho trải nghiệm lưu trú dài ngày. Đối với nhóm gia đình hoặc khách lưu trú theo nhóm, các hạng suite góc với không gian sinh hoạt chung rộng rãi là lựa chọn phù hợp, đáp ứng nhu cầu riêng tư lẫn kết nối.
Bên cạnh lưu trú, Wyndham Danang Golden Bay được phát triển như một tổ hợp tiện ích đa chức năng. Khách sạn tích hợp khu spa và gym phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em, không gian giải trí trong nhà và các khu vực sinh hoạt chung dành cho gia đình.
Một trong những điểm khác biệt là khu Wonder Park - không gian trưng bày và vui chơi lấy cảm hứng từ các kỳ quan nổi tiếng trên thế giới, mang tính trải nghiệm và giáo dục, phù hợp với nhóm khách gia đình nhiều thế hệ. Cách tiếp cận này phản ánh định hướng mở rộng đối tượng khách hàng, không giới hạn Wyndham Danang Golden Bay trong vai trò một khách sạn nghỉ dưỡng thuần túy.
Ẩm thực tại Wyndham Danang Golden Bay được xây dựng như một hành trình khám phá, nơi thực khách có thể tiếp cận nhiều phong cách khác nhau trong cùng một không gian nghỉ dưỡng. Từ ẩm thực quốc tế tại nhà hàng buffet, các món ăn Việt Nam được biến tấu hiện đại, đến những trải nghiệm ẩm thực cao cấp hơn tại nhà hàng rooftop.
F29 Golden Beef & Sky Bar là điểm đến nổi bật trong hệ thống ẩm thực của khách sạn, với không gian trên cao hướng ra toàn cảnh thành phố và vịnh biển. Thực đơn tại đây tập trung vào các món steak cao cấp, trong đó có những món được tạo điểm nhấn bằng kỹ thuật dát vàng - vừa mang tính trình diễn, vừa phù hợp với tinh thần sang trọng mà khách sạn theo đuổi. Sky Bar liền kề cũng là không gian lý tưởng cho những buổi gặp gỡ, thưởng thức cocktail trong bối cảnh thành phố về đêm.
Không hướng đến một nhóm khách đơn lẻ, Wyndham Danang Golden Bay được định vị là điểm đến phù hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau: từ nghỉ dưỡng gia đình, du lịch cặp đôi, đến các sự kiện, hội nghị hay kỳ nghỉ kết hợp công việc. Sự đa dạng trong thiết kế không gian, dịch vụ và tiện ích giúp khách sạn linh hoạt thích ứng với xu hướng du lịch trải nghiệm đang ngày càng phát triển.
Trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của miền Trung, sự hiện diện của Wyndham Danang Golden Bay không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn lưu trú cao cấp, mà còn góp phần tạo nên hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại và sẵn sàng đón tiếp du khách quốc tế bằng những trải nghiệm đạt chuẩn toàn cầu.
Trong dòng chảy không ngừng của những điểm đến mới tại Đà Nẵng, Wyndham Danang Golden Bay chọn cho mình một cách hiện diện riêng: không ồn ào, không chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà kiên định với bản sắc kiến trúc và trải nghiệm mang tính biểu tượng. Sự kết hợp giữa vị trí ven vịnh hiếm có, dấu ấn dát vàng đặc trưng và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện đã tạo nên một không gian nghỉ dưỡng nơi giá trị không chỉ nằm ở tiện nghi, mà còn ở cảm xúc lưu trú được nuôi dưỡng theo thời gian.
Wyndham Danang Golden Bay
Địa chỉ: 01 Lê Văn Duyệt, P. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 3878 999 - Email: info@dananggoldenbay.com - Web:dananggoldenbay.com