Chiều 17/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới”.

PGS.TS Phạm Trung Lương, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn du lịch quốc gia, cho rằng sau khi hợp nhất địa giới, Đà Nẵng có cơ hội lớn để tái định vị và bứt phá mạnh mẽ.

“Trước hết, chúng ta phải khẳng định vị thế mới của Đà Nẵng, gắn với tầm vóc của một trung tâm vùng. Từ đó, định vị lại các mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch, hướng tới tầm khu vực và quốc tế, chứ không chỉ dừng ở phạm vi quốc gia”, ông nhấn mạnh.

Ông Phạm Trung Lương chia sẻ tại sự kiện

Theo ông Lương, Đà Nẵng cần cơ cấu lại sản phẩm du lịch theo hướng đặc thù, sáng tạo và có giá trị khác biệt, đồng thời xây dựng lại hình ảnh thương hiệu điểm đến.

“Trước đây, Đà Nẵng là điểm đến sự kiện, sáng tạo và năng động hàng đầu khu vực, còn Quảng Nam là điểm đến du lịch di sản và xanh. Sau hợp nhất, làm sao để tích hợp và phát huy cả hai giá trị ấy trong một chiến lược thống nhất?”, ông đặt vấn đề.

Từ góc nhìn quy hoạch, ông Lương đề xuất tổ chức không gian du lịch Đà Nẵng với các lĩnh vực trọng tâm gồm: không gian du lịch đô thị - phát triển du lịch sự kiện, MICE, du lịch hai bờ sông; không gian du lịch biển - kéo dài hàng trăm km, trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, tàu biển và sinh thái biển; không gian du lịch văn hóa - khai thác giá trị di sản, làng nghề, lễ hội, trải nghiệm cộng đồng; không gian du lịch sinh thái - gắn với rừng quốc gia, khu bảo tồn, hướng đến phát triển bền vững.

Ông nhấn mạnh: “Phát triển du lịch không chỉ là kinh doanh dịch vụ mà là ngành kinh tế tổng hợp, mang lại giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Du lịch phải gắn với kinh tế đêm, công nghiệp sáng tạo, du lịch biển đảo và nông nghiệp trải nghiệm”.

PGS.TS Phạm Trung Lương cũng đề nghị Đà Nẵng tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với TP Huế, Quảng Trị và xa hơn là khu vực Tây Nguyên, hình thành không gian du lịch mở, lan tỏa giá trị phát triển.

“Đích đến là để Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu, đi đầu trong đổi mới mô hình phát triển du lịch bền vững, có khả năng dẫn dắt cả khu vực", ông nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá Đà Nẵng là trọng điểm kinh tế – du lịch của miền Trung, có vị trí chiến lược kết nối các di sản thế giới, sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại từ sân bay, cảng biển đến cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí.

Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Sau hợp nhất, ông cho rằng không gian và nguồn lực phát triển du lịch được mở rộng, tạo điều kiện để Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam. Thành phố cần triển khai giải pháp đột phá, khẳng định vai trò cực tăng trưởng quốc gia, cửa ngõ thu hút khách quốc tế và nội địa, lan tỏa phát triển toàn vùng.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị Đà Nẵng tăng cường liên kết sản phẩm du lịch liên vùng với TP Huế, Quảng Trị; phát triển tour di sản kết hợp khám phá thiên nhiên.

Ông cũng nhấn mạnh việc phát triển kinh tế đêm mạnh mẽ, quy hoạch các khu vui chơi và ẩm thực đêm riêng biệt, an toàn, nhằm kích thích chi tiêu của du khách. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp, hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh lưu ý thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá thương hiệu trên các nền tảng số, chuẩn hóa nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ quản lý đạt chuẩn quốc tế.

Theo ông, du lịch MICE và kinh tế đêm sẽ là trụ cột chiến lược của Đà Nẵng. Thành phố cần đầu tư trung tâm hội nghị - triển lãm tầm cỡ quốc tế, kèm cơ chế ưu đãi để thu hút các sự kiện lớn trong khu vực và trên thế giới, phát huy lợi thế từ những thành công trong tổ chức sự kiện quốc tế nhiều năm qua.