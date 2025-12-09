Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 - Danang New Year Festival 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chiều 9/12.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đầu năm 2026 đến hết tháng 8/2026, Đà Nẵng sẽ đồng loạt làm mới diện mạo du lịch biển bằng chuỗi mô hình check-in trải dài tại các bãi biển lớn của TP.

Toàn cảnh làng Cẩm Thanh (Đà Nẵng) - “xứ sở cổ tích” vừa lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới. Ảnh: Hà Nam

Lễ hội Chào năm mới 2026 diễn ra trong 5 ngày (30/12/2025 - 3/1/2026) với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí đa sắc.

Chuỗi mô hình check-in Chào năm mới 2026 (20/12/2025 - 3/1/2026) với 4 không gian check-in như: Giáng sinh rực rỡ với cây thông cao 20m, giai điệu chào năm mới, sắc màu Hội An, sắc vàng Đà Nẵng.

Điểm mới của lễ hội năm nay là thành phố tổ chức Đại lộ “Đà Nẵng - Chào năm mới 2026”, diễn ra trong 3 đêm (30/12/2025 - 1/1/2026) trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu).

Không gian đại lộ được tái hiện như một “trục lễ hội sáng tạo”, nơi âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật hòa quyện tạo nên bầu không khí rộn ràng đón năm mới, cho phép du khách tự do khám phá, trải nghiệm.

Lễ hội còn tổ chức giải chạy “Thắp sáng sông Hàn - Chạy đến tương lai”, diễn ra từ 22h đến 24h ngày 31/12/2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi: Lễ hội tạo động lực để ngành du lịch thành phố tiếp tục bứt phá mạnh mẽ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thường niên cấp thành phố.

“Lễ hội được kỳ vọng mang lại những khoảnh khắc vui tươi, những trải nghiệm giàu cảm xúc và là điểm đến không thể bỏ qua của du khách” – Phó Chủ tịch TP chia sẻ và nhấn mạnh “Chuỗi sự kiện sẽ là dấu ấn đặc biệt, lan tỏa không khí ấm áp trong thời khắc chuyển giao năm cũ và chào đón năm mới.

Qua đó, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kích cầu thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng. Đồng thời, tạo động lực để ngành du lịch thành phố tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến lễ hội hàng đầu khu vực trong năm 2026”.

Theo Thống kê của thành phố, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 11/2025 ước đạt hơn 1,1 triệu lượt, trong đó có 606.000 lượt khách quốc tế. Lũy kế 11 tháng năm 2025, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã phục vụ khoảng 16,5 triệu lượt khách, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024; riêng khách quốc tế đạt 7 triệu lượt.