Thời gian qua, xã Bình Lư đã đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số ở cơ sở, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, phủ sóng Internet đến toàn bộ các thôn, triển khai trung tâm điều hành thông minh cấp xã.

Sau khi triển khai chính quyền hai cấp, 39 Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai Châu luôn được duy trì thông suốt, đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn.

Như tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Bình Lư, UBND xã đã sử dụng hệ thống thông tin để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các TTHC thuộc thẩm quyền. Hệ thống giúp công khai, minh bạch quy trình giải quyết, cho phép người dân dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. Toàn bộ văn bản đi, đến tại xã đều được xử lý và luân chuyển trên hệ thống quản lý điều hành văn bản tỉnh Lai Châu.