Trong bức tranh Chuyển đổi số của Việt Nam, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một trụ cột trung tâm, giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Từ định hướng trong Quyết định số 749/QĐ-TTg năm 2020 về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, dữ liệu được xác định là “nguồn tài nguyên mới”, còn AI là “động lực sáng tạo” để hiện thực hóa mục tiêu quốc gia số.

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang đang cụ thể hóa chủ trương này bằng các bước đi cụ thể. Tại Phú Thọ, Thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu xây dựng chính quyền và nền kinh tế số toàn diện. Đến nay, Phú Thọ bước đầu tạo chuyển biến rõ nét, vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ. Tại Phú Thọ, trí tuệ nhân tạo dưới dạng trợ lý ảo AI đã được đưa vào thí điểm trong giải quyết thủ tục hành chính công tại 9 đơn vị, gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Phú Thọ tại 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; 6 Trung tâm Phục vụ hành chính các xã, phường: Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình, Thổ Tang, Phùng Nguyên, Yên Trị. Đến ngày 24/9/2025, hệ thống đã được cài đặt trên 68 máy tính phục vụ cán bộ và 16 máy tính dành cho công dân.