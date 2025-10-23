Chiều 23/10, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Hà Nội, TTXVN và Viettel phối hợp tổ chức Lễ trao giải và trưng bày Giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ 2.

Cuộc thi năm nay với chủ đề: Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng, một hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Tác phẩm “Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội” đoạt giải Nhất hạng mục Ảnh bộ của tác giả Nguyễn Phú Khánh và Trần Thanh Giang.

Giải Nhất hạng mục Ảnh đơn thuộc về tác giả Bùi Văn Vân với tác phẩm “Niềm vui được làm quen cùng robot".

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh/video Công nghệ từ Trái tim lần 2 tại vườn hoa Tao Đàn (Hà Nội) từ ngày 23-26/10.

Trước đó, sau 5 tháng phát động, BTC đã nhận được 1.131 ảnh đơn, 229 ảnh bộ và 122 video clip. Các tác phẩm được trao giải lần này đã khai thác được những góc nhìn tiêu biểu mà thành tựu khoa học, công nghệ mang lại, chạm đến cảm xúc người xem.

Các tác giả đã kể những câu chuyện bình dị mà sâu sắc thông qua ngôn ngữ hình ảnh. Tất cả cho thấy giờ đây công nghệ không chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà còn đưa con người đến gần với nhau hơn, kết nối yêu thương.

Qua các vòng chấm, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 11 giải ở thể loại Ảnh bộ; 10 giải ở thể loại Ảnh đơn; 11 giải ở thể loại Video.