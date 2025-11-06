Xe ben do tài xế say rượu điều khiển gây tai nạn thảm khốc, 19 người thiệt mạng

ẤN ĐỘ – Theo India Today, một tài xế say rượu điều khiển xe ben chạy với tốc độ cao đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.